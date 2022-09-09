Fazla hormon saç döker
SAÇ dökülmesi veya sık kullanılan haliyle kel olmanın birçok sebebi vardır. Testosteron, DiHidro Testosteron (DHT), Dheas, Androstenedion hormonlarının fazlalığı saç dökülmesine neden olabilir. Buna rağmen her hormon fazlalığı hayra alamet değildir. Bu hormon fazlalıkları hipertansiyon hastalığına, şişmanlığa, şeker hastalığına yatkınlığı artırabilir.
Mutlaka çok kuvvetli cinsel yaşam garantisi vermez. Sadece eşin için değil, kendin için de tedbir almalısın.
Doğru doktora. Tahlil ve takip şart.
Tabii ki eşine de bilgi ver. Korkutma.
SOFRADAN EKSİK ETME
68 yaşındayım. Hem şeker hastalığım hem de kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?
Önce sana ait bir diyet listesi yapması ve yediklerinin hastalığın için ne kadar önemli olduğunu anlatması için bir diyet uzmanına git. Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz. Düzenli hareket et.
Günde ortalama en az 10 bardak su iç. Sıkıntı-stres-evham-kaygı kolesterolü de şekerini de bozar.
Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme. Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan.
İlaç kullanmadan 'iyileşmedim' dersen sürekli tedavi karışır. Kendi kendine çelme takma.
ELİNİ BİLE SÜRMÜYOR
7.5 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sevgisinden şüphem yok ama neden böyle yapıyor bilmiyorum. Çok büyük kavgalar ettik. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?
PANİK yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir.
Eşinle kavga yerine muhabbet et.
Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. "Ya olmazsa" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir.
Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Düğün yapana kadar eş-dost-akraba-konu-komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları, üroloji uzmanı gerekebilir.
SAKİN OLUN
İlişki sırasında erkeklik organında yırtılma ve kanama oldu. Doktora gittim. Kendiliğinden iyileşti. Bu durum, cinsel hayatımı etkiler mi? Ne yapmalıyım?
MEKANİK olarak şiddetli, hızlı ilişki süreçlerinde cilt tahrişi olabilir. Buna bağlı kanamalar olabilir. Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız şikâyeti arttırabilir. Ayrıca cilt farklılık veya hastalıklarına bağlı olarak cilt kanaması kolaylaşabilir.
Cilt hastalıkları uzmanına gerekirse başvurun. Cilt yaralanmalarında sarı kantaron ve zeytinyağı karışımları kullanılabilir. Sakin olun. Panik yapmayın.
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