Menopozda aşk

Menopozdayım. Eşimle cinsel ilişkide sorun yaşıyorum. Menopozdaki sıkıntılarımdan kurtulmak için doğal gıdalarla bir tarif verir misiniz?

BÜTÜN mesele kalsiyum almak değil. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz.

Sütün adı çıkmış. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram süttekinden en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur.

Keçiboynuzundaki kalsiyum da sütten çok fazla.

Yoğurt ve peynirle de kalsiyum ihtiyacı karşılanabilir.

Bir orta boy su bardağı süt veya yoğurt ya da 2 kibrit kutusu kadar peynir bir porsiyondur. Menopozda 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinler tüketilmeli.



5 YILDA 3 ÇOCUK!

Hocam, biz 5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var çok şükür. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı?

KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.

Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.



ISPANAĞI ABARTMA

Bende 6 ay önce demir eksikliği tespit ettiler. O günden beri ıspanak ve pekmez yiyip duruyorum. Ancak işe yaramıyor. Başka hangi besinleri tüketebilirim?

İÇİNE şeker katılmamış meyve özlerinde demir yoğun olarak bulunur.

Üzüm, keçiboynuzu pekmezi yoğun demir içerir.

Ancak çayın içinde demirin emilmesini engelleyen maddeler var. Çayı ana öğünlerde tüketme. Ayrıca karaciğer, kırmızı et, yumurta, kuru meyveler ve baklagiller demirden zengin kaynaklardır.

Ispanakta da sanıldığı kadar çok demir yok. Sürekli pekmez kan şekerinin dengesini bozabilir.

Her şeyin aşırısı zarar.



TAKİP GEREKLİ

Kuzenim 57 yaşında. Bağırsak kanserine yakalandı.'Genetik' dediler. Ben de korkmaya başladım. Ne yapmalıyım?

ÖNCE sakin ol. Olabilir demek olur demek değil.

Sağlıklı kalmak için tedbir iyidir. Bunun için sıkıntı- evham-korku yapmak kötüdür. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Muayene ol. Dışkıda gizli kan testi ve bazı sana has testler yapılsın.

Kalın bağırsağın içini görmek için kolonoskopi tetkiki yaptır. Yoksa en azından korkun geçmez.

Bunun dışında tetkikler de önerilebilir. Bu takip edildiğin doktorunun kararı olacak unutma.



ÖNCE NEDENİNİ ÖĞREN

24 yaşında erkeğim. Çok saçım dökülüyor. PRP iyi gelir diyorlar. Doğru mu?

ÖNCE saç dökülmesinin nedenlerini aramamız ve bulmamız lazım. Eğer dökülmenin sebebini tedavi etmezsek PRP ile saç güçlendirmesi de yapsak kalıcı fayda sağlamaz. Önce seni muayene ederiz. Geçmişte yaşadığın hastalık, alerji, ailesel durumları tespit ederiz.

Risk faktörlerini tespit ederiz. Sonra kandaki vitamin, mineral ve hormonlara bakarız. Eksik varsa tamamlarız. Hastalık varsa tedavi ederiz.