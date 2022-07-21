Yüzüne bakamıyorum
DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden hemen sonra meydana gelen duruma, erken boşalma denir. Kadınlarda orgazma ulaşma cinsel birleşmeden 12-14 dakika sonradır.
Ancak kadınların yaklaşık yüzde 10'u cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.
Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji ve psikolog desteği gerekebilir.
MENOPOZ KORKUSU
41 yaşındayım. İki hafta önce yumurtalığımın tekini aldılar. "Menopoza girersin" dediler. Nasıl anlarım?
KOMŞULAR mı menopoza girersin dedi doktorlar mı? Genellikle komşular hemen menopoza sokar. Diğer yumurta hormon üretebiliyorsa menopoza girme şartı yoktur. Menopozun kelime anlamı son adet demektir.
Adet kanamaları kalıcı olarak kesilir. Menopoza girmeden hastalar daha uzun aralarla adet görmeye başlar. Tipik olarak boyun ve göğüs kısmından başlayıp yüzün yukarısına yayılan sıcak basması, gece terlemeleri, sinirlilik ve çarpıntı sıkça rastlanan şikayetlerdir.
ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM
Hocam biraz şişmanım, sigara da içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca ilişkide eskisi gibi başarılı değilim. Zayıflasam düzelir miyim?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın.
Tabi ki sigarayı bırak.
Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve diyabete de neden olabilir.
Dikkatsizlik yapar. Gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir.
Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir.
Yeterince su iç. Bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.
EŞİMDEN ÇEKİNİYORUM
Eşimle ilişki hakkında konuşmaya utanıyorum.
Çünkü cinsel organım biraz küçük. Bir şey söylerse diye çekiniyorum. Ne yapmalıyım?
BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın. Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır.
Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir.
Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma. Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.
Unutma. Sıkıntın devam ederse önce psikoloğa git.
KISIR YAPMAZ
Bir yıldır doğum kontrol hapı kullanıyorum. Bir arkadaşım, "Çocuğunuz olmaz" dedi. Daha 34 yaşındayım. Gerçekten çocuğum olmaz mı?
DOĞUM kontrol hapı kullanmak kişisel ve ailesel bir tercihtir. Bu nedenle bu kararı siz verin. Bilindiği kadarı ile bu ilaçlara bağlı kalıcı Kısırlık ihtimali yok.
Yani Doğum kontrol hapları kısırlık yapmaz. Ancak bu hapları kullanmayı bıraktıktan sonra gebeliğin gerçekleşebilmesi için bir kaç ay geçebilir. Özellikle ileri yaş kadınlarda bu durum daha belirgin olup bu etki geçicidir.
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