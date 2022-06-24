Başım ağrıyor

31 yaşında yeni evli bir kadınım. Üç aydır evliyim. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce baş ağrısı yoktu. Beyin filmi, tahlil yaptırdım. Bir şey çıkmadı. Sonra çıkabilir mi?

GELECEĞİ bilemeyiz. Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum. Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun. Tedavi olarak takip eden doktorun sizin için önereceği ağrı kesicilerin ilişki öncesi yarım-bir saat önce kullanılması şikayetinizi azaltabilir.

TERLİYORUM

2 ay 20 gün önce evlendim. Hanımla bir araya geldiğimizde 5 dakika sonra kan ter içinde kalıyorum. Tek erkek evlat olarak büyüdüm.

Kardeşim yok soramadım. Bu kadar terlemek normal mi?

CİNSEL ilişki sadece çocuk için değil eşler arasındaki bedensel, sosyal, ruhsal bütünleşmenin en önemli sürecidir. Bu nedenle eşinle cinsel ilişkinizi "Sadece çocuk için" şeklinde tanımlama. Cinsel ilişki sırasında terleme, nefes alma sayısında artma, yorulma beklenir. Ancak senin anlattıkların biraz daha fazla. Şeker düşmesi, burun tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi durumlarda beklenenden fazla şikayet olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

CİNSELLİĞİ BİTİRİR

Hocam biraz şişmanım. Sigara da içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca cinsel münasebetim eskisi gibi iyi değil. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir mi?

BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, kazalara bile neden olabilir. Cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Dgiğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su iç.

EGZERSİZ YAP

Nafiz Bey, 61 yaşında erkeğim. Diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. 7 yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum. Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli. Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart.