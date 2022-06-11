Kanser korkusu

Meme kanseri olmaktan korkuyorum. Bunun için Hollywood oyuncusu Angelina Jolie bir test yaptırmış. Ben de istiyorum. Genetik testi mi yaptıracağım?

BRCA1 ve BRCA2 hücrelerin aşırı hızlı büyümelerini engelleyen tümör baskılayıcı genlerdir. Bunlar herkeste bulunur. Ancak görevlerini yapmalarını engelleyen bir genetik değişiklik olması durumunda, bu kontrolün ortadan kalkması kansere yol açabilir. BRCA olan kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri riski artmaktadır.



YENI EVLİYİZ AMA...

Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken canım acıyor. Eşim yavaşlasa da fark etmiyor. Şikayetim devam ediyor. Neden böyle oluyor?

ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz bir duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendisini gösterir. Hastalar ilişki sırasında yaşadıkları bu derin acıyı 'açık yaraya tuz basma' şeklinde tarif ederler. Kadın Hastalıkları Uzmanına başvurmalısın.



ÇOK UTANIYORUM

20 yaşındayım. Çok utanıyorum. Cinsel organım küçük. Arkadaşlarım "Bir gün içine kaçarsa tuvaletini yapamazsın" dedi. Korkuyorum.

Böyle bir şey olur mu?

OLMAZ. Korkularını hemen çöpe at. Tıbben böyle bir durum yok. Bu panik atak yapar. Organ işlevini bozar, azaltır korkularını arttırır. Her beden farklıdır. Öncelikle Üroloji Uzmanına muayene ol.

Merak ettiklerini, korkularını anlat.

Rahatlarsan sorunun çözüldüğünü göreceksin.