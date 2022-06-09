54 yaşında erkeklik

54 yaşındayım. Tam bütün sıkıntılarımız bitti derken eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. 'Andropoz' oldun deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Kontrol var.

Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.

50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.

FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.



ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

6 aydır evliyiz. Halen çocuğumuz olmadı. Cinsel birleşme şekli, pozisyon gebelik olmasını etkiler mi?

ANNENİN yaşı 35'i geçmediyse paniklemeyin.

En doğru günlerde cinsel ilişkiye girmeye çalışın.

Adetin 1. gününden itibaren sayın. 9. ve 15. günler ve arasında gün aşırı cinsel ilişkiye girmeniz gebelik şansını arttırabilir. Erkeğin üstte olduğu, kadın ve erkeğin yana doğru dönük olduğu pozisyonlar ile kadının diz-dirsek pozisyonunda olduğu pozisyonlar gebelik şansı açısından daha avantajlıdır. Erkeğin üstte olduğu durumda ise kadının kalçalarının altına bir yastık yerleştirilmesi spermlerin doğru ilerlemelerine yardımcı olur.



BENİM SORUNUM BAŞKA

3 yıldır evliyim. Herkes erken boşalmadan şikayetçi. Aksi gibi ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar.

Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir.

Cinsel işlev bozukluğudur.

Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Bu durum ilk olarak ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş. Hatta gerekirse doktora da gidebilirsin.



GELİNİM KISIR HERHALDE...

Hocam 19 yaşında oğlum var. 3 ay önce evlendirdik. Gelinim de oğlum da çok sağlıklı ama çocukları olmadı. Acaba kısırlar mı? Ne yapmamızı önerirsiniz?

BENCE daha sabredecek vakit var. 1 yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebelik söz olmazsa 'İnfertilite' dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir.

Erkek kısırlığı çok çeşitli nedenlerle olabilir. Hormonal nedenler, genetik nedenler, varikosel, geçirilmiş cerrahi ameliyatlar, çevresel ve kimyasal etkenler, doğumsal anomaliler, uyuşturucu maddelerin kullanımı, hormonal düzensizlikler, kimyasal maddelerin dumanı, boya ve kimyasal maddelerin kanserojen etkileri nedenler arasındadır. Çocuğu olmayan bir erkek Üroloji Uzmanı'na başvurmalıdır.

Önce muayene, özel sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir. Kesin tedavi olmasa bile yardımcı üreme teknikleri yapılabilir..