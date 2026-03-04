TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

SRİ LANKA'DA İRAN GEMİSİNE SALDIRI

Sri Lanka Dışişleri Bakanı, parlamentoya yaptığı açıklamada, ordunun Sri Lanka suları yakınlarında batan bir İran gemisindeki en az 30 kişiyi kurtardığını söyledi. En az 100 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Sri Lanka Savunma Bakanlığı sözcüsü İran gemisinden gelen imdat çağrısının ardından Sri Lanka donanmasının bir kurtarma görevi başlattığını belirtti. Dışişleri Bakanı Vijitha Herath daha fazla ayrıntı vermedi ancak Sri Lanka'nın gerekli önlemleri alacağını söyledi. Yerel medya, geminin ülkenin güney kesimindeki Galle kıyıları açıklarında tehlike bildirdiğini ve yaralıların Galle'deki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

