Nedir bu hal

Eşimle ilişkimiz 7-8 dakika kadar devam ediyor. Ben rahatlasam da eşimde aynı hali görmüyorum. Moralim bozuk. Bu hal için erken boşalma denebilir mi?

ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok.

Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor.

Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın.

Korkularını, hassasiyetlerini bilin.

Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp h esap kesiyor. Kadınların orgazm uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme, dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal.

O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir.

Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.

Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan, rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.



BANA BİR ÇARE

56 yaşındayım 10 yıldır cinsel hayatımda istediğim mutluluğa ulaşamıyorum. Ne yaptıysam olmadı. Son çare size yazıyorum. Bana bir çare!

ÖNCE sebeplerini bulmalıyız.

Hem iç hastalıkları hem de üroloji uzmanına muayene olmalısın. Başta testosteron, TSH, PSA ve açlıktokluk kan şekeri, Penil Doppler Usg olmak üzere tetkikler, filmler gerekebilir. Ayrıca cinsel ilişki yaşadığın eşine ait tespitlerde gerekir. Ayrıca sosyal ortamın, işin, borcun, alacağın gibi birçok durum cinsel aktivitenin olumsuz etkileyebilir. Sırayla takibi tamamlamak gerekir.



HORMONLARINA BAKTIR

5 yıllık evliyim. Erken boşalma sorunum var. Doktorlar geciktirici jeli önermedi. İşe yaramaz dediler. Acaba siz ne önerirsiniz?

CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin, şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.

Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.