Fazlası zarar

59 yaşındayım. Eşim 48 yaşında. Sürekli ilişkiye girmek istiyor. Son zamanlarda yeterince sertleşmeden boşalmaya başladım.

Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?

HER şeyin aşırısı zarardır.

Sık cinsel ilişki cinsel organlar, haz duyma ve orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa, cinsel taşkınlığa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine nemfomani denir. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.



EŞİNLE SOHBET ET

34 yaşındayım. Daha genciz ama aşkta istediğim mutluluğu bulamıyorum. Hanım çapkınlık yaptığımı düşünüyor! İlaç kullandım. Alerji yaptı. Başka çaresi yok mu? Ne yemeliyim?

KAYGILISIN. İlişkide şüphe, sıkıntıyı büyütür. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven.

Kafanı düne takma. Yarına odaklan. Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak; Sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz, melisa sofrandan eksik olmasın.



ENDİŞELİYİM...

Kızım 14 yaşında. Yeni adet görmeye başladı. Baş ağrısı oluyor. Sınav zamanı etkileniyor. Endişeliyim. Bu adetle mi ilgili?

ÖNCELİKLE dikkatli anne babalara teşekkür ediyoruz.

Özellikle kız çocuklarında adet kanamaları demir eksikliğine neden olabilir.

Ayrıca B12, Folik Asit gibi kan yapımına faydalı vitamin eksikliklerinde anemi yani kansızlık olabilir. Bu da öğrenmeyi, dikkati azaltır.

Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ve baş ağrısı yapabilir.

Demir eksikliği olan vitaminlerle başarılı tedaviler yapılır. Aksi takdirde okul başarısı da olumsuz etkilenir.



ULTRASON ÇEKTİR

24 yaşındayım. Sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasonla baktılar. Safra kesemde taş varmış. Yanlışlık olabilir mi?

ANLAŞILAN ürküp-korkup huzursuz olmuşsun.

Güven duyduğun bir yerde tekrar ultrason çektir. Safra kese taşı ailesel, diyet, hormon, kan ve karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir.

Erken yaşta da görülebilir. Ayrıca hızlı kilo verenlerde de safra taşı oluşabilir.

Genç bir bayan olarak yakın zamanlarda hızla kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir.

İç Hastalıkları ve gerektiğinde Genel Cerrahi Uzmanı'nın tavsiyelerine kulak ver.



TANSİYONA DİKKAT!

41 yaşındayım. Babamın ve benim tansiyonumuz yüksek. Doktor tansiyon ilacı verdi. Bu sefer de cinsel hayatım allak bullak oldu. Ölmeden mezara girdim sanki! İlacı kesmek istedim. Tansiyonum yükseldi. Bana yardım edin.

HİPERTANSİYON, adı üstünde yüksek gerilim demek. Sıkıntı varsa çare de var. Hipertansiyon uzun sürede cinsel hayatı etkileyebilir.

Ancak ilaçtan sonra cinsel hayatın bozulmuş.

Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık, erektil disfonksiyon yapabilir. Hemen doktoruna git. Başka ilaç versin.

Düzenli beslenmek, iyi uyumak, hareket etmek gerekiyor.

Hayat şeklini ve alışkanlıklarını değiştir.