Hemen bitiyorum

Eşimle ilişkimiz ortalama 8 dakika sürüyor. Ben mutluyum ama eşim değil. Erken boşalma mıdır bu?

ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok.

Ancak ilişkide zevk alma durumu dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın.

Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda sık görülür. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.



BAŞARISIZIM

41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşeme sorunum var. Eşimle mutlu değilim. Kafaya da çok takıyorum.

Doktora gittim ama kan tahlillerim normal. Ne yapmalıyım?

ÖNCE Üroloji Uzmanı'na git. Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık.

Gerekirse İç Hastalıkları ve psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayatındaki uyumun ve uyumsuzluğun da bunda payı olabilir.

Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun.

Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.



GELİN SIKINTILI

Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Evlendikten sonra çocukları olur mu, mutlu olurlar mı?

ŞEKER hastalığı evlenmeye engel değildir. Sürekli sağlıklı beslenilmesi gereken bir hastalıktır.

Yani, oğlun da sağlıklı beslenecek.

Buna sevinmelisin. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Kaldı ki hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilir. Yani garanti yok. Birbirini seven eşler her durumda mutlu olur.



İSTEĞİM YOK

37 yaşında bir kadınım. 7 aydır isteksizlik yaşıyorum. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim. Erkek hormonu tahlili yazmış. Herhalde karıştırdı. Eşim zannetti. Yardım eder misiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığı için önemlidir.

Düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda cinsel isteğin artışında rol oynar. Ayrıca depresyon, hipotiroidi, kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. Tavsiyem önce bir İç Hastalıkları Uzmanı'na görün.