Ortada buluşun
Bu durumlar düzenli aile hayatını, ailenin cinsel yaşamını olumsuz etkileyebilir. Kişi daha fazla içe kapanabilir. Sosyal yaşamdan uzaklaşabilir. Özellikle gece yapılan yazışma ve izlemeler uyku düzenini de bozar. Sözlerden ziyade eşlerin birbirinin dikkatini çekmesi, bu konuda eşlerin cinsel isteklerini dikkatli değerlendirmesi mümkün olduğu kadar ortak noktalarda buluşulması önemlidir. Psikolog tavsiyeleri önemli.
ELMA İSHAL YAPAR
Ne zaman elma yesem gazım oluyor. Sorduğum zaman yok canım diyorlar. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Ama tekrar denediğimde tekrar gaz yapıyor. Bir çözümü var mı?
Var. Elma yeme. Gerçekten.
Tespitin doğru. Elmada sorbitol dediğimiz madde var. Bazı bedenler sorbitolü ememez. Bu da aşırı gaz yapabilir. Hatta ishal yapabilir.
Ayrıca iyi çiğnenmeyen tüm yiyecekler gaz sebebi olabilir.
DEPOLARIN BİTMİŞ
30 yaşındayım. D vitaminim 15 çıktı. D vitamini damla kullanayım mı?
D vitamini erişkinde 50 olmalı. Senin D vitamin depoların boşalmış. Kapalı alanlarda yapılan mesleklerde genç de olsan iyi de beslensen D vitamini düşebilir. Sahurda D vitamini damla kullanabilirsin. Erişkinde ortalama günde 20 damla yeterli. Bana başvuran hastalarıma D vitamin deposunu dolduracak tedaviyi yapıp sonra düzenli vitamin kullanma planına geçiyorum.
Sen de hemen doktora gitmelisin.
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