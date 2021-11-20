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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 20 Kasım 2021, Cumartesi

Panik yerine kontrol

Nafiz hocam, 55 yaşındayım. Tam bütün sıkıntılarım bitti derken 2 aydır eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı.
Ama ne yaptıysam tık yok. Andropoz oldun diyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?
PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.
50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroid yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroid hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.
FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.

GEBELİK İHTİMALİNİ AZALTIR

7 aydan beri adet düzensizliğim var. Sadece bu değil. Ayrıca göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor.
Ama baktım gebe filan da değilim. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

KANAMA ANLAŞILMAZ

İdrarımda koyulaşma, yanma oldu. Kasıklarım çok ağrıdı. Acile gittik.
İdrar tahlili yaptılar. Kanama var dediler. Hematüri var dediler. Hematüri ne demek?
İdrarda kan hücreleri (eritrosit, alyuvar) bulunması durumuna "Hematüri" deriz. Çıplak gözle bakıldığında normal görülen idrarın rengi koyulaşabilir. Ama çıplak gözle bakınca kanama olduğu anlaşılmayabilir.
Mikroskop altındaki tahlilinde fazla sayıda kırmızı kan hücresi bulunmasına Mikroskopik Hematüri denir.
Makroskopik Hematüride ise idrarda çıplak gözle görülecek kadar belirgin kanama vardır ve idrar çay ya da kola rengindedir.

KARACİĞERİ BOZAR

Boğazım ağrıyor. Ateşim çıkıyor. Antibiyotik alıyorum.
Bademcik ameliyatı etmek istediler. Olmaz dedim.
'Böbrek hastası olursun' diyorlar. Doğru mu?
'ÇOK antibiyotik kullananlar böbrek hastası olur' diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına, 'karaciğer yetmezliği olur muyum?' diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür.
Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir.
Gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce kulak burun boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Böyle giderse zatürre, menenjit ve bunun gibi birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Panik yerine kontrol
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