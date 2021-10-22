Aşırılar çarpıntıyı tetikler

47 yaşında bankada veznedarım. Sık çarpıntım oluyor. İlaç kullanıyorum. İşe yarar bir perhizi var mı?



Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler.

Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, sigara içilmemesi, alkol alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.



HEYECAN GERİLİM YAPAR



Yaşım 42. Son 3 aydır cinsel ilişki sırasında başım ağrıyordu.

Hipertansiyon tanısı koydular. İlaçları daha almadım. İlişkide neden başım ağrıyor?

Cinsel ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir.

Orgazm, tahrik oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncınız yani tansiyonun artar. Cildin kızarmaya başlar. Heyecanla birlikte cinsel gerilim artar. Tansiyonun normalde 12 ise 15-18'e kadar çıkabilir.

Orgazmdan sonra tüm seviyeler normale döner.

Günlük hayatta tansiyonun 14-15 ise ilişki sırasında 17-19'a çıkıp başını ağrıtmış olabilir. İlaç tedavisi almazsan bundan sonra daha çok başın ağrır.

İNSÜLİNDEN KORKMA



26 haftalık gebeyim. 24'üncü haftada yükleme testinde şekerim yüksek çıktı. İnsülini kabul etmedim. Şekerim düşmüyor. Ne yapabilirim?

Sorumluluklarının farkına varmana sevindim. Doktorlarının dediği zamanda şeker yükleme testini yaptırmışsın. Bazıları "Benim şeker hastalığım yok ki kesin para için tahlil yaptırıyorlar" deyip bebeği ve kendilerini riske atıyor.

Ancak insülin tedavisinden korkma.

Yoksa sen de bebeğin de zarar görebilirsin. Korku ve sorularını doktorunla paylaş. Düzenli olarak diyet uzmanın tarafından verilen listeyi uygula. Hareket et, egzersiz yap. Gebelik diyabetinde hareket tedavide diyet ve ilaç kadar önemli.

Hareketsiz gebenin şekeri zor düşer. Gereğinden fazla dozlarda insülin kullanılabilir.



