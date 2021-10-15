Aşkta mola zamanı

59 yaşındayım. 'Bu yaştan sonra rahat edelim' dedik evlendik. 3 aylık evliyim. Eşim sürekli cinsel ilişkiye girmek istiyor. Erken boşalmaya başladım. Yardım eder misiniz?

Her şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar, haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine 'Nemfomani' diyorlar.

HER YAŞTA REFLÜ OLABİLİR

18 yaşındayım. 6 aydır ağzıma acı su geliyor. Reflü tedavisi gördüm. Geçmişti. Reflü tekrarlar mı?

Reflünün yaşı yok. Şişmanlık en önemli risk. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de önemli. Hormonal nedenlerden ve karın içi basıncında artma reflüyü tetikler. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat.

DÜZENLİ BALIK TÜKET

2,5 yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Nasıl beslenmeliyim?

Tabii ki tuzsuz ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir. Beden tuz ve suyu hapseder. Mide koruyucu ilaçları kullanman gerekebilir. Kortizon, yemek borusu ve bağırsakları zedeler. Düzenli balık tüket. Orman meyvesi diye bilinen meyveleri sofranda bulundur.