Eşimi ikna edemiyorum

59 yaşındayım. Sürekli eşimle birlikte olmak istiyorum. Hastalık mı bu? Hanıma bakarsan yaşım geçmiş. Bir türlü ikna olmuyor. Doktora gitmeye çekiniyorum. "Bu yaştan sonra hala ne istiyorsun?" der mi?

DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle bu konuyu konuş. Sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. İleri yaş hanımlar 'Bu yaştan sonra' diyerek bu muayenelerini önemsemez. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden ilişkiden sakınabilirler.

KANSER KORKUSU

58 yaşındayım. Kadın doktoruna gittim. 'Rahim ağzından parça alalım' dediler. Komşum da gitti ondan camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?

HERKESİN bedeni, hastalığı ayrıdır. Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen doku tanı amacıyla çıkartılır. Anesteziyle yapılır.

ENFEKSİYON OLABİLİR

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor iki kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İDRARDA yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobikse kullanılan antibiyotik etkisiz kalmıştır. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Diyabette, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma.

NORMALİNE DEVAM

Ben çok süt içerim. Laktozsuz sütü yeni gördüm. Daha iyiyse ondan içeyim mi?

LAKTOZ süt şekerinin ismidir. Laktozsuz süt içinde süt şekeri az olan süttür. Bazı bedenler laktozu sindiremez. Normal sütü yani laktozlu sütü içince karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olur. Bu duruma Laktoz İntoleransı denir. Sen normal süt içmeye devam et.