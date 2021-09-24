Aşkta kriz yaşıyoruz

Üç ay önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. İki ay önceye kadar hanımla ufak tefek beraber oluyorduk. Korka korka da olsa idare eder haldeydik. İki hafta önce yeni ilaç başladık. Biz de durum bozuldu. Hareket yok. Ne yapalım?

HER ilaç, bedene girdikten sonra etkisini, yan etkisini gösterir. İstemediğimiz etkiler olunca tedavi yeniden düzenlenir. Başka tedaviler planlanır.

Hemen panikleyip teslim olmaya gerek yok. Yaşam bütünüyle tam ve güzel. Aktif cinsel yaşam hayati önemdedir. Eşiniz her zorlukta yanınızda olduğunu göstermiş.

ZARARLI MI?

Benim eşimle sorunum yok. Hanım da memnun. Ama eşimle haftada 2-3 kez yapıyoruz. Çok fazla çalışınca ileride prostat kanseri falan olur muyum?

KORKU, kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma ve sigara, alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.

BAKAMAZ OLDUM

54 yaşındayım. Son aylarda hanıma faydamız yok. Tam keyif zamanı derken olanlara bakın. Hap almaya devam edeyim mi?

SIKINTINIZI eşinizle paylaşın. Bu iş, karşılıklı anlayışla çözülür. Ani gelişen sıkıntılar ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi, isteği azaltır. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, bazı hormon ilaçlarına dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin.