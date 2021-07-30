Aşkı etkilemez

Beş yıllık evliyiz. Üç tane çocuğumuz var çok şükür. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı?

KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.

Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.

Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.

İLİŞKİDE MUTSUZUM

49 yaşındayım. Çabuk boşalıyorum. Cinsel organımda sertleşme geç oluyor. Bu da ilişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?

ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler Usg, Testosteron, Tsh testleri yapılmalı. Ayrıca tam kan sayımı, şeker yükleme testi gerekebilir. Hem üroloji hem de İç Hastalıkları uzmanı takibi iyi olur.

Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.

SAKIN ERTELEMEYİN

İşyerinde sık sık idrara çıkıyorum. Su içmeyi azalttım fayda etmedi. Ne önerirsiniz?

MUTLAKA tam idrar tahlili yaptır. Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz.

Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye bası yapan hastalıklar, şeker hastalığı sık sık idrara çıkmamıza neden olabilir.

Açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez üroloji muayenesi ol. Sık sık idrara çıkmamak içinde idrar yapmayı erteleme.

İdrar tutmanın mesaneye verdiği zararların yanında bir de kalbe verdiği zarar var. Bir araştırmaya göre, fazlasıyla dolu bir mesaneyle dolaşmak kalp üzerinde strese yol açarak, risk altında olanların kalp krizine yakalanma olasılığını artırabiliyor. Bu yüzden zamanı gelince ertelemeyin, hemen tuvaletin yolunu tutun.

PANİK YOK TEDBİR VAR

33 yaşındayım. Yedi aydır adet dönemimde kanamam fazla oluyor. Muayene oldum. "Miyom var" dediler. Ameliyat gerekir mi? İlaç kullansam olmaz mı?

TÜMÖR demek kanser demek değildir. Rahim içindeki et topağı gibi düşün. Kas yapısında olduğundan böyle ifade edilebilir. Çok çeşitlidir.

Kişiye göre takip eden doktor tedavi kararı verir. Ağrı kontrolünde, kanama azaltılmasında, küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir.

İlaçlı Spiraller takılabilir.

Mecburiyet varsa ameliyat edilebilir. Öncelikle güveneceğin kadın hastalıkları uzmanını seç.