Deri testi gerekir

3 yıldır ağzımda yaralar çıkıyor. Behçet hastalığı dediler. Başka bir doktor olmadığını söyledi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen yardım edin?

Behçet hastalığı tanısı muayene bulguları ve bazı testlerle, cildiye-göz kadın doğum iç hastalıkları bölümlerinin bir arada tanı koyduğu bir hastalıktır.

Kabulleniş olduğundan tam olgunlaşmamış hastalıklarda bir hastanenin Behçet dediği duruma başka bir hastane ekibi 'Değil' diyebilir. Önemli olan aynı ekibin takibinde kalmanız. Mutlaka deri testi ve göz muayenesi de yapılmalıdır.

AŞKA FITIK MOLASI!

Nafiz Bey, sıkıntılıyım. Bel fıtığım var. Eşimle ilişkiye girerken ağrım oluyor. Eşim de şüpheleniyor. "Başka biri mi var?" diyor. Ne yapayım?

BEL fıtığın muhtemelen ameliyat gerektirecek bir hale gelmiş gibi duruyor.

Cinsel ilişkide de bu nedenle ağrı oluyor. Hatta bazı bel fıtıkları; idrar tutamama, dışkı tutamama gibi durumlara bile neden olabilir. Çabuk hareket et.

Eşine bel fıtığım var desen de bahane zannedebilir. İşin gereği gece çalışıyorsan eşinde korku ve zanlarıyla böyle demiştir.

Çözüm 1: Fizik tedavi uzmanına muayene ol. Ameliyatlıksa hemen ol.

Çözüm 2: Eşinin kuşkulanmasına neden olan hallerini tespit et. Düzelt.

Çözüm 3: Eşinin gönlünü al.

SİLİKON KANSER YAPAR

Nafiz Bey, ben meme silikonu taktırmak istiyorum. Kanser yapar mı?

UYGULAMA sırasında kullanılan malzemelerin durumu kişiye ve o ana özel durumlardır. FDA bilgilendirmesine göre 2012 yılından beri meme silikonlarına bağlı görülen kanser sayısı dört yüz vakayı geçmiş durumda. Özet şu: Kullanılan silikon maddelere göre kanser gelişme ihtimali her zaman mümkün.