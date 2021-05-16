Fıtık yaşa bakmaz!

Beş ay oldu belim ağrıyor. Yatarken ağrıyor, hareket edince azalıyor. Herkes bel fıtığı diyor. 39 yaşında bel fıtığı niye olsun ki?

BEL fıtığının yaşla ilgisi olmaz. Her yaşta olabilir. Ama bel fıtığı hareketle artar, dinlenmekle geçer.

Üç aydan uzun süren, istirahat ile geçmeyen, 40 yaşından önce başlayan, sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran, hareket ettiğinizde azalan ağrılar varsa iltihabi hastalıklara bağlı bel ağrısı aklımıza gelir.

Hemen İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanına muayene ol.

Geç kalma. Ağrı için ozon tedavisinden de faydalanabilirsin.

KANSERE DİKKAT

66 yaşındayım. İki haftadır kabızım. Tuvalet taşında kan görünce korktum. Ailemizde basur rahatsızlığı yaygın. Merhem kullansam geçer mi?

KABIZLIK sonrası makattan kan gelmesi hemoroit hastalığında da sık görülen bir şikayettir. Ailesel yatkınlık taşır. Ancak başta kalın bağırsak kanseri olmak üzere birçok hastalıkta kabızlık ilk şikayet olarak görülebilir.

Kabızlık sonrası polip, fissür, fistül, divertikül gibi hastalıklarda da kanama olur.

Mutlaka muayene ol, kolonoskopi yaptır.

Çünkü kalın bağırsağın içini tam gösteren tek tetkik kolonoskopidir.

İhmal etme...

SUYU İŞE YARAMAZ

Hocam Corona'dan çok korkuyorum. Ananas suyu iyi gelir mi?

GELMEZ. Normalde ananas içinde Bromelain maddesi vardır.

Ancak sıkılmış suyun içinde bağışıklığı destekleyecek kadar bromelain bulunmaz. Bu nedenle Ananasın kendisini yemenizi tavsiye ederim. O zaman anti-enflamatuar güçler barındıran ve bağışıklık sisteminizi destekleyen bu enzime sahip olabilirsiniz.

Corona'ya karşı özellikle mor renkli sebze ve meyveleri tüketin.

KİLO KİLO DERT!

Biraz şişmanım, sigara da içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Zayıflasam düzelir miyim?

UYKU apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Kulak Burun Boğaz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı'na görün. Bu hastalık hipertansiyon ve diyabete de neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Yeterince su içm. Doktorunun önerilerini dinle...