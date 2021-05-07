RAMAZAN İMSAKİYE
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 07 Mayıs 2021, Cuma

Eyvah koku!

55 yaşındayım. 5 aydır şeker hastasıyım ve ilaç kullanıyorum.
Yemek yedikten sonra nefesimde özellikle pis koku oluyor. Şeker hastası diğer arkadaşlarda olmuyormuş.
Bende aşırı oluyor. Neden acaba?
Yemek sonrası başlayan kokularda öncelikle reflü aklımıza gelir. Yemek borusu alt ucu gevşemişse yemek sonrası asitli mide içeriği kokusu ağzımızdan gelebilir.
Özellikle geniz akıntısı, sinüzit, yemek borusu divertikülü dediğimiz hastalıklarda da ağız kokusu olabilir.
Bu tanıları bir kenara yaz.
Tekrar doktoruna başvur.

DENEYEBİLİRSİN

9 ay önce trafik kazası geçirdim. O günden beri panik atak hastasıyım. Oruç tutabilir miyim?
DÜZENLİ kullandığın ilaç var mı? Belirtmemişsin.
Bedenen gücün yetiyorsa, kullandığın ilaçlar iftar ve sahur arasında ayarlanabilirlik taşıyorsa deneyebilirsin. Psikolojik tedavi gören insanların bir kısmının kullandığı ilaçların kanda çok dengeli olması gerekir. Mesela "manik depresif" rahatsızlıkta sürekli ilacı kullanması gerekir.
Bu hastalık nöbet nöbet bazen depresyon bazen manik atakla tekrarladığından devamlı ilaç almak gerekir. Hem kendine hem başkasına zarar verebilecek hale gelmeden oruç tutabiliyorsan tıbbi olarak bir engel yok.

ROMATİZMA TESTİ YAPTIR

Bilgisayar programcısı 24 yaşında bir bayanım. Yaygın, tekrarlayan el bilek ağrılarım oluyor. Romatizma olabilir mi?
ANLATTIĞINA göre daha çok işine ve mesleğine bağlı şikâyetler gibi duruyor.
Bilgisayar ve ekranlı çalışılan mesleklerde başka şikâyetlerde olabilir. Tekrarlayıcı harekete bağlı bozukluklar, el bileği sendromu, aile bireyleri arasında iletişimde aksama, iş verimi ve okul başarısında düşme, uykuya ayrılan saatlerin azalması, gözlerde yorulma meydana gelebilir. Bununla beraber ailede romatizmal hastalıklar varsa bir kez romatizma testlerini yaptırman uygun olabilir.

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