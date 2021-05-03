Herkesin hastalığı ayrı
Herkesin hastalığı ayrıdır. Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması hastalıkların tanısında ve tedavisinde kullanılan yöntemlerdir.
Rahim ağzında ve kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi amacıyla çıkartılır. Canın yanmaz.
AZ AZ YEMEN GEREK
Açlık şekerim 105, tokluk şekerim 107.
Doktor "Açlık şekerinin düzeni kaçtı" dedi. Siz ne dersiniz?
Normalde açlık kan şekeri ölçümünün 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/dl nin altında olmasını bekleriz. İlk lokmadan 2 saat geçtikten sonra tokluk şekeri ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz. Açlığın 105.100'ü geçmiş. Tokluk şekerinde 107 sanki hiç doymamışsın da hala 12 saat açmışsın gibi çıkmış.
Diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek ye.
ENGİNAR DUYARSA AĞLAR
Kolesterolüm yüksek. Böbrek taşım var. Diyet uzmanım enginar önerdi. Ben hiç sevmem. Ne yapayım?
Enginar, tüm sebzeler gibi ayrı bir mucize.
Bol liflidir. Hazmı kolaylaştırır.
Üre ve kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü, kandaki şekerini düzenleyici, damar sertliği ve kalp hastalıklarını önleyici, böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı özellikleri var.
Prostat, meme ve rahim ağzı kanserine karşı koruyucu maddelere sahiptir.
Yemek ayırmak yok.
Enginar duyarsa ağlar.
Yemelisin.
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