Meyve suyu acıktırır

23 yaşındayım. Oruç tutuyorum. İftarda meyve suyu içmeyi çok seviyorum. Ama iyi gelmediğini söylüyorlar. Siz ne önerirsiniz?

Özellikle maden suyu tüketilebilir. Ancak gazını kaçırarak içmeniz mide hacminin hızla dolmaması açısından uygundur. Terlemeyle kaybedilen sıvı için dengeli bir yerine koyma sıvısı olabilir. Süt ve ayran mide-bağırsak hastalığı, ülser, reflü, alerjiniz yoksa önerilebilir. Ancak içinde şeker barındıran ve çeşitli gazlı içecekleri önermiyoruz. Bunlar çabuk açlığı tetikler. Oruç tutanları daha sık acıktırabilir.

HER KİST KÖTÜLEŞMEZ

Karın ağrım oldu. Ultrasonda 'Pankreas kisti var. Karın ağrın gazından' dediler. Çok korkuyorum. Hastalığım kötüleşir mi?

PANKREAS kistleri çeşitlidir. Her kist kötüleşmez. Alkol kullanıyorsan kesinlikle bırak. Kolesterol ve yağların yüksekse hemen tedavi ettir. Beslenmen ilaçlar kadar kıymetli fayda sağlar. Stres-sıkıntı-evham yaparsan işler iyice karışır. Ultrason ve farklı görüntülemeler yaptırmalısın. Gastroenteroloji-iç hastalıkları ve genel cerrahi uzmanı bir arada değerlendirmeli.

ZATÜRRE AŞISI YAPTIR

51 yaşındayım. 2 ay önce trafik kazası geçirdim. Dalağımı aldılar. Sizin bir yazınızı okudum. Ne yaptırmam gerekiyor?

MUTLAKA zatürre (Pnömoni) aşısı yaptır. Dalak zatüree mikrobuna karşı özel görevi olan bir organdır. Yokluğunda zatürre olma ihtimali artar. Bu nedenle mutlaka bu aşıyı olun. Ayrıca ara ara kan sayımı yaptırmanız uygun olur. Bunların dışında mevcut bir hastalığınız varsa onları da kontrol altında tutmak uygun olur.