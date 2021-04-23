Kolesterole mercimek

Kolesterol ve yüksek tansiyonum var. Mercimek iyi gelir mi?

Kolesterol yüksekliği ve buna bağlı hastalıkları olanlar mercimekli yemekleri sofralarından eksik etmesin. Besin değeri oldukça yüksek olan mercimek vücuda ve zihne güç verir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Gözlere de yararlıdır. Enerji verir ve yorgunluğu giderir. İçerdiği yüksek orandaki demir ve folik asit nedeniyle kansızlara faydalıdır.

Kalp ve damar hastalıkları ile şeker hastalığından korunmaya yardımcı olur. Kalp krizi riskini azaltır. Kabızlığı giderir. Zengin potasyum içermesi nedeniyle yüksek tansiyonu düşürücü etkiler yapar.

TIRNAK KESİMİNE DİKKAT

Ayak damarlarımda, atardamarlarımda tıkanıklık buldular. Ayak ve tırnaklarımda da değişiklikler var. Ne yapabilirim?

Damarı tıkalı olan ayaklara iyi bakmazsan; ülser, yara, gangren ihtimalleri taşır. Ayrıca ayak atardamar tıkanıklıklarında ve diyabetli hastalarda kolay yara açılır. Kuru cildin nemlendiriciler kullanılarak nemli tutulması gerekir. Ayak cildinde çatlak, sıyrık ve ezilmelere karşı tedbirli davranılmalıdır. Tırnaklar bozulur ve sertleşir. Tırnak kesimi usulüne uygun olmalıdır. Pedikür uygulamalarından kaçınılmalıdır.

Uygun ayakkabı giyilmelidir.

YAN ETKİ İHTİMALİ VAR

Kalp ritmim bozuk. İlaç verdiler. Arada tiroit testi de yaptırıyorlar. Normal çıkmasına rağmen neden tekrar istiyorlar?

Ritim düzenlemek için kullanılan bazı ilaçlar tiroit bezinin çalışmasını etkileyebilir. Tiroit bezi çok çalışırsa ritim düzensizliği artabilir.

KAN GELMESİ TEHLİKELİ

14 yıldır sigara içiyorum. 33 yaşındayım. Öksürürken kan geldi. Hastalık olabilir mi?

Kan nerden çıkarsa çıksın araştırılması gereken bir tespittir. Tedbir almak tanı koyup tedavi etmek isteriz. Mutlaka doktor başvurusu yap. Sigara bronşit yapıp kanlı balgama neden olabilir.