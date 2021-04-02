İlişki başımı ağrıtıyor

31 yaşında yeni evli bir bayanım. 3 aydır evliyim. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce baş ağrısı yoktu. Beyin filmi, tahlil yaptırdım. Bir şey çıkmadı. Sonra çıkabilir mi?

GELECEĞİ bilemeyiz. Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var.

Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş.

Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum.

Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun. Tedavi olarak takip eden doktorun sizin için önereceği nsaid diye adlandırılan gruptaki ağrı kesicilerin ilişki öncesi yarım-bir saat önce kullanılması şikayetinizi azaltabilir.

VIAGRA ÇARE DEĞİL

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama hassas bölge de etkilendi. Doktorlar sürekli Cialis, Viagra yazıyor. Şekerim 180. İlaçlar da artık çok etkili değil. Ne yapmalıyım?

Lokal anesteziye bağlı hasar var mı? Bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git.

Sonra üroloji gerekebilir.

Viagra gibi ilaçlar "her derde deva" değil.

Ayrıca kan şekerin yüksek.

Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir.

Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin.

Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla.

Sonra sonuçlarını gönder. Karar verelim.

BALIK DA ZARARLI

Doktor bey 1 aylık hamileyim. Gebeliğim iyi geçsin istiyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Balık yağı desteği de alayım mı?

GEBELİKTE omega-3 ya da daha yaygın bilinen adıyla "balık yağı" almanın gestasyonal diyabet (gebelik diyabeti), hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son trimestrde (son üç ayda) günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematür doğum riskinin %33'den %21'e azaldığı gösterilmiştir. Gebelikte EPA ve DHA alan annelerinin beyin fonksiyonlarının daha iyi olduğu iddia edilmişse de ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Yani en azından zararı yok. Ama bütün mucizeleri balık yağından beklememek lazım.