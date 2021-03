Stres çocuğu öteler

23 yaşındayım. 2 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Biraz kaba davranıyor. Canım yanıyor. Gebe kalmadığım için konuşmaya başladı. Acaba çocuğum olur mu?

KAFAN da duyguların da karışık. Eşinin de aklı karışık gibi duruyor. Eşinle bana anlattıklarını paylaş. Yanlış bilgi ve zannederek yaşanmaz.

Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli.

Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkiliyor.

Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı.

Stres-korku- kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil bir çok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.

Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir.

Sabırla eşinle konuş.

3 ay önce evlendim. Düğünden beridir eşimle beraberken ha deyince bitiyorum. Eşim 'Bitti mi' diyor. 'Bitti' diyorum. 'Ne zaman başladın ki' diyor. Ne yapabilirim?

SÜREKLI olarak, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, olumsuz kişisel ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma "Erken Boşalma" diyoruz.

Eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.

Üroloji, psikiyatri desteği gerekebilir.

42 yaşında erkeğim. İki yıldır huzursuz bağırsak hastalığım var. Gazlı bir şey içersem şişiyorum. Nafiz hocam sizce ne içmeliyim?

HUZURSUZ bağırsak hastalığı sık rastlanan bir rahatsızlık. Sen başvurmak için geç kalmışsın. Eğer kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı ve asitli içecekler, kakao, salep gibi içecekler içersen bu şikayetleri arttırabilir. İçecekten ziyade karnını mümkün olduğunca ovala. Mucize bir etki sağlayacaktır. Gözle görülür bir faydası olacaktır.

İDRARIMDA YANMA VAR

53 yaşındayım. 3 yıldır menopoza girdim. Eşim 54 yaşında ama istiyor diye 2-3 ayda bir cinsel ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?

CİNSEL ilişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin. Her 2 tarafın da istemesiyle cinsel ilişkiye girilmeli. Erkek eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir. Her sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir.

Bu da her tarafın cinsel organında aşınmalar, zorlanmalar, hastalıklar yapabilir. Menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir.

Daha fazla aşınma olur. Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar tahlili yaptırın.

Nemlendirici kremler alın. Eşinizle daha uyumlu cinsel ilişki için düşüncelerinizi yeniden gözden geçirin.