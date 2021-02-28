Kolesterol cinselliği bitirir

Üç aydır kolesterolüm yüksek. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Açıkçası cinsel durumum iyi hiç değil. Kolesterol mü yapıyor bu işi?

KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Kalbi besleyen damarlarda, penis damarı da yaklaşık aynı genişlikte damarlardır. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres ve sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Bununla beraber, tiroit ve cinsiyet hormon bozuklukları, kan şeker düzensizlikleri, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle de ereksiyon sorunu yaşanabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı veya psikiyatri devreye girebilir.

COVİD SONRASI HACAMAT

COVİD-19 atlattım. Her yerim ağrıyor. İlaç içmek istemiyorum. Hacamat yaptırsam iyi gelir mi?

KURU hacamat yaptırabilirsin. Kasların, liflerin gevşer. Dolaşımın artar. Ağrıların azalır. Bağışıklığın güçlenir. Herkesi kuru hacamat yani vakum terapisi olmaya davet ediyorum. Tabi doktorun Sağlık Bakanlığı onaylı olması şartıyla...

ADET ÖNCESİ AĞRIYA DİKKAT

23 yaşındayım. Adetten önce baş ağrım oluyor. Ne yapmalıyım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa senin hastalığın adet migreni. Migren ağrıları kadınlarda sık görülür. Adet migreni, her ay adet kanamasından 2 gün önce başlayan baş ağrılarıdır. Ağrıya bulanık görme, denge bozukluğu, baş dönmesi ve bulantı eşlik eder. Stresi azalt. Çikolata, peynir ve portakaldan uzak dur.

DEPRESYONDA AŞK ZOR

Depresyon hapı kullanıyorum. Önceki gün penisim aniden sertleşti. Ağrı da oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Doktora gideyim mi?

UCUZ atlatmışsın. Bu duruma 'Priapizm' diyoruz. Ürolojik acil bir durumdur. Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, depresyon ilaçlarının yan etkisi olarak, bazı kan hastalıkları, bazı kanserlere bağlı gelişebilir. Üroloji uzmanına muayene ol.