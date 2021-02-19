Damiana çayı iç güçlen

Hocam 59 yaşına bastık. Ama sıkıntımız başladı. Yani artık delikanlılık bitti. Tık yok. Arkadaş bir çay verdi. Damiana çayıymış. İyi gelir mi?

Damiana çayı olabilir. Eğer Damiana çayı ise ve gerçekse cinsel istek ve aktivite artışında faydası olabilir. Amerika kıtasında yetişen bir bitki. Bu amaçla kullanılabiliyor. Fazlası zarar. Başka hastalıkların var mı bilmiyorum. Dikkatli kullan.

KORTİZON ERİME YAPAR

Romatizma dediler. Kortizon verdiler. Kortizonlu ilaçlar kemik erimesi yapar mı?

Uzun süreli kullanımlarda yapar. Kemik erimesi yani osteoporozda kemik kütlesi azalır ve kemik yapısı bozulur. Kemik kırılması riski artar. Erkeklerde de olur. Erkeklerde ve menopozdan önce kadınlarda yıllık kemik kayıp oranı %0.25-1'dir. Kemik kütlesindeki her % 10'luk düşüş kırık riskini 2 katına çıkarır. Genetik, yaş, yumurtalıkların alınması sonrası ve hareketsizlikte kemik erimesi artar.

ŞİKAYET GEÇTİ DEME

Hamileliğimden beri idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. Hangi antibiyotiği kullanayım?

Uzaktan antibiyotik yazılmaz. Ancak gebelik sonrası Şeker Hastalığı olanlar hem yüksek şeker düzeyi hem de kolay mikrop kapma nedeniyle sık idrar yolu şikâyeti yaşayabilirler. Bu bilgilerini doktoruna anlat. İdrar kültür antibiyogramı, kan şeker ölçümü, haemogram, tam idrar tahlili isteyebilir.

Doktorun testlere göre hangi antibiyotiği verirse onu kullan. 3 gün sonra şikâyet geçti diye ilaçları bırakma. Tedaviyi tamamla yoksa mikrop direnç kazanır.

İLAÇLARI GÖZDEN GEÇİRMELİ

Geçmeyen karın ağrım var. Midemin çıkış yerinde daralma ve yara var. Doktor ilaç verdi kullandım ama geçmedi. Ne yapmam gerekiyor?

Düzenli olarak iç hastalıkları uzmanı veya gastroenterolojiye takip edilmelisin. Çünkü uzun süreli şikayetin var. Karın ağrısının parazit, spastik kolit, mezenter iskemi gibi diğer sebeplerinin araştırılması gerekir. Diyet mutlaka yapmalısın. İlaçların gözden geçirilmesi gerekir. İhmal etme.