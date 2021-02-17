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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 17 Şubat 2021, Çarşamba

Aşka tansiyon molası

47 yaşındayım tansiyon ilacı kullanıyorum. Erkekliğimi bitirdiler.
Tansiyonum olsun daha iyi! Şimdi ben ne yapacağım hocam?
GERİLME, panikleme.
Şikayet edilecek bir durum yok. Tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri bu.
Ama herkeste olmaz.
Doktorlukta kehanet yok. İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. Ona haber ver. İlacını değiştirsin.
Tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir.
Tansiyon takibini yap.

SPORLA DÜZELMEZ

Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktor "Spor yap" dedi. Haftada 3 kere maç yaptım. Bu kez de erken boşalma sorunum var. Ne yapmam gerekiyor?
TESTOSTERON arttığında ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün. Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası cinsel İlişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. İlişki öncesi hafif tokluk, al, gerekir.

BAĞIRSAKLARIM HUZURSUZ

Uzun süredir kabızlığım var. Doktor "Huzursuz bağırsağın var" dedi. Ne içebilirim?
HUZURSUZLUK da bağırsaklarına vurup kabızlık yapabilir. Bu hastalıkta gazlı ve kafeinli içecekler rahatsız eder.
Kahve, koyu çay, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Ihlamur, adaçayı, papatya, anason ve rezene çayı bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.

EŞİME İSTEK DUYMUYORUM

Altı aydır depresyondayım. Hanımla da bir araya gelemiyorum. Nerdeyse hiçbir şey hissetmiyordum. Neden?
UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. Depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da isteksizliğe neden olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuş.
Bir süre ilacı kullanmayı kes. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, sorun daha da büyür. Aileni sen kurtaracaksın. Önce bunları anlat ve gönlünü alacak küçük jestler yap.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Aşka tansiyon molası
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