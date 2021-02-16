Önce kontrol sonra ilaç

65 yaşındayım. Hanımım benden 5 yaş küçük. Ama onun için güçlü olmam lazım. Çünkü hanım gerçekten bu fedakarlığı hak ediyor. Gece bedenime karanlık çöküyor. Hiçbir yerim hareket etmiyor. İlaç alayım mı?

Gayretli ve fedakarsınız. Yaş ilerledikçe bedenimizin en büyük parçaları da en küçük parçaları da kuvvetten düşebilir. Örneğin kolumuzun kası da zayıflar, baş parmağımız da. Damar sertliği bunun en önemli nedenlerindendir. Erkeklerde damar bozukluğu mevcutsa hangi yaşta olursa olsun cinsel güçte azalma olabilir. Önce İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanına muayene ol. Sonuçlara uygun olarak hareket ilacını alıp almamanıza karar verilir.

FİTİL YÖNTEMI ETKİLİDİR

Hocam ozon tedavisi yaptırdım. Damardan yaptılar. Kardeşim Almanya'da fitille ozon olmuş. Farkı var mı fitil daha mı iyi?

Uygulama yöntemlerinin yan etki ihtimalleri birbirine göre farklıdır. Rektal Insuflasyon dediğimiz fitil yönteminin yan etki ihtimalleri çok daha azdır. Uygulama süresi daha kısadır. Ağrısızdır. Risksizdir. Doğaldır. Tercih sizin.

SEVGİLİLER GÜNÜMÜ KUTLAMADI

Eşim Sevgililer günümü kutlamadı. Sinirlendim. Karnım ağrıdı. Risk var mı?

Stres, sıkıntı, huzursuzluk mide bağırsak sistemini olumsuz etkiler. Gastrit, reflü, ülser, hazımsızlık, huzursuz bağırsak sendromu gibi hastalıklar yapabilir. Anladığım kadarıyla çok duygusalsınız. Endoskopi mutlaka yaptırın. Doktor takibinde kalın.

GÖBEĞİMDE GÖÇÜK OLDU

Göbeğime birisi eliyle bastırınca göçük oldu. Nefes almakta zorlanıyorum. Ne yapmam gerekir?

En yakın kliniğe başvur. Aile doktoru, iç hastalıkları, genel cerrahi uzmanı muayenesi şart. Karın içi organların ve karın duvarının muayene edilmesi gerekli. Karın duvarı fıtıkları, iç organlara ait değerlendirmeler, diafram kasına ait hasarlar gözden geçirilmeli.