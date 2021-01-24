Fıtık ve aşk

Eşim bel fıtığı hastası. İki aydır bel ağrısı var. İlişkide sertleşme sorunu yaşıyor. Fizik uzmanı 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Fıtık aşkı etkiler mi?

ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri, bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. İhmal etmeyin.

51 yaşındayım. Gece sık idrara çıkmaya başladım. 'Şekerdir' diye doktora gittim. 'Prostatın büyük. Dikkatli ol' dedi. Kanser olur muyum?

İYİ huylu prostat büyümeleri kanser değildir. Kansere de sebep olmaz. Ancak, gerek prostat bezi büyümeleri gerekse prostat bezi kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Prostat kanseri prostat bezi büyümesi olmayanlarda da çıkabilir. Bu nedenlerden dolayı daha önce prostat kanseri için hiçbir inceleme yapılmadıysa bile üroloğunuz kanser açısından takip yapabilir.

Üç aydır kolesterolüm yüksek. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Cinsel durumum iyi değil. Kolesterolden mi?

KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını tıkayabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres ve sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Bununla beraber, tiroit ve cinsiyet hormon bozuklukları, kan şeker düzensizlikleri, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle de ereksiyon sorunu yaşanabilir. İç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanına git.

Üç haftadır depresyon hapı kullanıyorum. Önceki gün aniden penisim sertleşti. Ağrı da oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Şimdi doktora gideyim mi?

UCUZ atlatmışsın. Bu duruma 'Priapizm' diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken penis ereksiyona geçer. Priapizm, ürolojik acil bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Hemen üroloji uzman muayenesi ile başla.

3 yıl önce menopoza girdim. Ben 53, eşim 54 yaşında. O istiyor diye 2-3 ayda bir ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Neden?

ÖNCELİKLE ilişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin. Cinsel ilişki her iki tarafın da isteğiyle olmalı. Menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Daha fazla aşınma olur. Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu enfeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın.

40 yaşındayım. İki ay önce evlendik. Eşimle ne zaman beraber olsak 'Çok acıyor, ağrıyor' dediği için bırakıyoruz. Sorunca sinirleniyor. Yardım edin.

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk ve huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler.

28 yaşındayım. 2 ay önce doğum yaptım. Eşim cinsel ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe ve ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir. Ruh halinin eskisi gibi olması bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Anlaşılan senin için de durum böyle. Bunu eşine söylemekten çekinme. Eşin bir yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de, ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin. Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir.