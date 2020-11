Başım ağrıyor

50 yaşından sonra Aspirin iç dediler. 3 haftadır içiyorum. Midem kazınıyor. Ağrıyor sanki.

Aspirinle ilgili olabilir mi?

ASPİRİNLE ilgili olabilir.

Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk kişiye özel tedavi üreten meslektir. Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlıkbilgileri herkes içindir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa Aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar.

Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, kötü kokulu dışkılamalar olursa doktora git.

42 yaşındayım.

Son 3 aydır cinsel ilişki sırasında başım ağrıdı. Doktora gittim. Hipertansiyon tanısı koydular. Ne yapmalıyım?

Cinsel ilişkide kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir. Orgazm, tahrik oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncınız yani tansiyonun artar.

Heyecan arttıkça cinsel gerilim artar ve kalp atış hızınız ve kan basıncınız daha da yükselir. Orgazm sırasında adrenalin etkisi belirginleşir.

Yani tansiyonun normalde 12 ise 15- 18 e kadar çıkabilir.

Orgazmdan sonra kalp atış ve nefes alış hızınızla kan basıncınız normal seviyelerine döner. Günlük hayatta tansiyonun 14-15 ise ilişki sırasında 17-19 a çıkıp başını ağrıtmış olabilir. İlaç tedavisi almazsan çok başın ağrır. Hipertansiyon ihmale gelmez, gelirse acile gelir.

2 yıldır şekerim var.

Ölç ölç yüksek çıkıyor.

Ömür boyu bunu çekecek miyim. Doktora gittim.

Niye ha bire yükseliyor diyorum "sinirdendir" diyorlar. Daha fazla sinirleniyorum. Sinir şekeri niye yükseltsin ki?

Arabayı 20 kere çarpsan, 21 kere tamir ettirsen bir daha çarptığında da bozulur. Yani sen sinirli, gergin, huzursuz olursan şekerin düşmez. Sinirlenmeden okumaya devam et.

Baskı altında iken, vücut "Adrenalin" ve "Kortizon" adı verilen stres hormonlarını salgılayarak reaksiyon gösterir. Bu hormonlar karaciğerden kana şeker salgılanmasını sağlarlar. Gerçekte stres, kan şekerinizin yükselmesine neden olur. Perhiz yap, yeterince su iç, hareket et. Sıkıntıdan kurtul.

Ayrıca Ozon tedavisi ve manyetik Alan Tedavisi'nden de mutlaka faydalan