Hap zararlı mı?

54 yaşındayım. Sertleşemiyorum.

Mizacım da sert değil ama daha önce böyle değildim. Daha çok erken değil mi? Hastalık olabilir mi?

SİNİR stres sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma.

Her şeye kafanı takma.

Nafiz hocam. Eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Bu hapların etkisi nasıl acaba?

KADIN bedeninde yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde Sperm denilen üreme hücreleri üretilir.

Bunlar kadının bedeni içinde birleşir. Döllenip kadının rahmine yerleşirse Gebelik meydana gelir.

Doğum kontrol hapları hormon haplarıdır. Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelikte olmaz. Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır.

Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir.

28 yaşındayım. Kadınım.

Benim kısa. İlişkimizden sonra cinsel organımda ağrı oluyor. Başka şikayetim yok. ne yapabilirim?

ÖNCELIKLE eşinizle bu konuyu paylaşın. Son bir aylık İlişki pozisyonu, şekli, kuvveti, süresi konusunda bedensel olarak zorlamalar varsa düzenleme yapın. Mekanik yani yapısal olarak tahammülü aşan uygulamalardan sakınmak önemlidir.

Mutlaka Kadın Hastalıkları Uzmanı ve gerekirse Üroloji Muayenesi olun.

Gerektiğinde Tüm Batın Usg, Alt Batın BT çektirilebilir.

CRP, Haemogram, Tam İdrar Tahlili, Dışkıda gizli kan testi yaptırın. wHocam bu korona temizliğinden kafayı sıyırdım.

Derimide sıyırdım. Deterjan dezenfektan derken cildimde bozuldu. Siz ne kullanıyorsunuz?

SABRIN sonu selamettir.

Biraz daha dayanacağız.

El temizliği önemli. Su ve sabun en önemli savunma.

Temizlik yapalım.

Ellerimize de bakalım.

El bakımında zeytinyağı kullan. Tatlı badem yağı da kullan. Ben OZONLU ZEYTİNYAĞLI SABUN kullanıyorum.