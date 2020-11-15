Prostat sorunu

Hocam idrarımda sıkıntı var. 61 yaşındayım. 'Prostat büyümesi' dediler. İlaç almaya başladım. Bitkisel tavsiyeniz olur mu?

OLUR. Erkeklerin ileri yaşlarda karşılaştığı en sık sorunlardan biri de Beningn Prostat Hiperplazisi dediğimiz prostat bezi büyümesidir. Kabak çekirdeği yağı, E vitamini (bilhassa gama-tokoferol) bakımından çok zengin, A, C, B1 ve B vitaminleri ve fitosteroller içerir. Ayrıca kukurbitin adı verilen bir amino asit içerir. Çekirdeklerinden kabak çekirdeği yağı elde edilir.

İçerdiği bu maddeler ile Prostat bezi büyümesinde tedavi edici faydaları bilimsel olarak ispatlıdır. Ayrıca mesane hassasiyeti artan kişilerde bu etkiyi azaltır. Ayrıca dökülen saçları %40 oranında çıkardığı da ispatlıdır. Türkiye de yaygın olan parazit hastalıklarında da kabak çekirdeği yağı tedavi edicidir.

Yılda iki kez parazit kürü yapılmasını tavsiye ederim. Hem kullan hem kullandır.

D vitamini alsam Corona'ya yakalanır mıyım?

D vitamini bağışıklık sisteminin en önemli desteklerinden biridir. D vitamini eksik olursa bağışıklık sistemimiz yeterince güçlü çalışmaz. D vitamini normal olsa da Coronavirüs enfeksiyonu açısından diğer kolaylaştırıcı özellikleri olan kişiler, maske-mesafe-temizlik kuralına uymayanlarda her zaman her enfeksiyon açısından risk vardır. D vitamini de al. Kendini de koru kolla.

4 aylık gebeyim. Tansiyonum büyük 13 küçük 8 çıktı. 'Tansiyona dikkat et, tehlikeli' dediler. Bebeğime zarar verir mi?

KORKMA. Tansiyon değerlerin büyük 14 küçük 9'u geçmemiş.

Gebelikte tansiyon değerlerinin 140/90 mm Hg ve üzerinde bulunması ve bu yüksekliğin en az dört saat aralıklarla en az iki kere saptanmış olması gebelik hipertansiyonu olarak tanımlanmaktadır. Her şeyi kafana takma. Aynı doktorda takipte kal.