Depresyon ilacı etkiler mi?
Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?
ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır.
Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, beldebacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.
51 yaşındayım. Gece sık idrara çıkmaya başladım. 'Şeker olmasın' diye doktora gittim. 'Prostatın büyük.
Dikkatli ol' dediler. Kanser olur muyum?
Onun için mi dikkatli olmamı istediler?
İYİ huylu prostat büyümeleri kanser değildir. Kansere de sebep olmaz.
Ancak, gerek prostat bezi büyümeleri gerekse prostat bezi kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Prostat kanseri prostat bezi büyümesi olmayanlarda da çıkabilir. 'Prostat bezi büyüdü' diye kanser olmaz. Şikayet olmaksızın da kanser olabilir. Bu nedenlerden dolayı daha önce prostat kanseri için hiçbir inceleme yapılmadıysa bile prostat belirtileri ile başvurduğunuz üroloğunuz kanser açısından takip yapabilir.
3 aydır kolesterolüm yüksek.
Sertleşme sorunu yaşıyorum.
Açıkçası cinsel durumum iyi hiç değil.
Kolesterol mü bu işi yapıyor?
KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Kalbi besleyen damarlarda, penis damarı da yaklaşık aynı genişlikte damarlardır. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres ve sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Bununla beraber, tiroit ve cinsiyet hormon bozuklukları, kan şeker düzensizlikleri, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle de ereksiyon sorunu yaşanabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı veya psikiyatri devreye girebilir.
3 haftadır depresyon hapı kullanıyorum. Önceki gün aniden penisim sertleşti. Ağrı da oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Şimdi doktora gideyim mi? Kime gitmeliyim?
UCUZ atlatmışsın. Bu duruma 'Priapizm' diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken penis ereksiyona geçer. Çok uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Sert ve ağrılı bir durumdur. Priapizm, ürolojik acil bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.
Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, toplardamar tıkanmasına bağlı, depresyon ilaçlarının yan etkisi olarak, bazı kan hastalıkları, bazı kanserlere bağlı olarak da bu durum olabilir. Hemen üroloji uzman muayenesi ile başla. Depresyon ilacı için de doktorunla konuş.
3 yıl önce menopoza girdim.
Ben 53, eşim 54 yaşında. O istiyor diye 2-3 ayda bir cinsel ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?
ÖNCELİKLE cinsel ilişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin. Cinsel ilişki her iki tarafın da isteğiyle olmalı.
Aksi halde, her iki taraf için de huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur. Erkek eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir. Sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir. Bu da cinsel organda aşınmalar, zorlanmalar, hastalıklar yapabilir. Menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Daha fazla aşınma olur. Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu infeksiyonları için idrar tahlili yaptırın.
Nemlendirici kremler alın.
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