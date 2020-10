Ateş gibi yanıyorum

Yeni evliyiz. 2 aydır panik atak yüzünden cinsel ilişkiye giremiyordum. Bir daha ilişkiye giremem diye korkuyorum.Tedavi işe yarar mı?

BU kişiden kişiye bağlı olarak değişir. Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise, eşlerin ortak isteği ile cinsel ilişki gerçekleşebilir. Tedavinin başarılı olması için dengeli beslenme çok önemli.

3 yıldır evliyim. İki yıldır ilişkide yeterince sertleşemiyorum. Hap aldım, yine olmadı. Bunalımdayım. Ne yapmalıyım?

BUNALIMDA, sertleşme olmayabilir. Cinsel ilişki o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur. Japonların dediği gibi "Şu an yaptığı iş, en önemli iştir." Yani o an sadece cinsel ilişkine yoğunlaş.

Başka şeyler düşünme. Cinsel ilişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumuna sertleşme bozukluğu denir.

İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. Boşalma sorunlarından farklıdır. Ve erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır. İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir...

Kolesterolüm yüksek çıktı. 3 aydır sertleşemiyorum. Yani eşimle bir şey yapamıyorum. Kolesterolden mi oluyor?

KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres-sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün.

Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı veya psikiyatri, psikoloji uzmanı devreye girebilir.

Nafiz Hocam ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet döneminde daha fazla oluyor. Adet dönemiyle ilgisi var mı? Yardım edin.

VAR. Ateş yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir.

Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir.

Bir insanın normal vücut ısısı; cinse, aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamana, kadınlarda adet düzeninin zamanına göre değişkenlik gösterir.

Normalde vücut ısısı derece santigrat olarak ifade edilir. Vücut ısısı çeşitli hastalıklarda yükselebilir.

Ağız yolu ile 37 veya makat yolu ile 37.6 derecenin üzeri yüksek olarak kabul edilir. Adet döneminde ateş basması daha sık görülebilir.

1 yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Arkadaşım, plastik bardakla çay içiyorum diye çocuğumun olmadığını söyledi. Bu doğru olabilir mi?

ÇOK ilgisi var. 'Bisfenol' ve 'ftalat' içeren plastik paketler ve pet şişeler östrojen yani kadınlık hormonu benzeri maddeler açığa çıkarır.

Bu durum sperm sayısını azaltabilir.

Sıcak suyla karşılaşan bu plastikler normalden 55 kat fazla bisfenol salgılar. Bu da sperm sayılarını daha fazla etkiler. Bundan dolayı bu tip alışkanlığı olan erkeklerin spermleri sayı ve kalite olarak azalabilir. Bu da erkek kaynaklı infertiliteye yani çocuk sahibi olamamaya neden olabilir. Arkadaşın seni gerçekten bilgilendirmiş.

Plastikle sıcak su ve gıda tüketme.

Nafiz Bey, 55 yaşındayım. 3 aydır menopozdayım. Biraz huzursuzum. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca 'men' yani aylık ve 'pause' yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur.

Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

Bu konuda acele etmenizde büyük fayda bulunmaktadır.