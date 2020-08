Gücüm var ama!

Sık ilişkiye giriyorum. Ama sorunum var. Sperm sayımı ölçtürdüm, 42 milyon çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Nereye başvurmalıyım?

Özellikle sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanları da hormonal durumunu araştıracak. Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir.

Ayrıca cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur. Ayrıca her şeyin aşırısı zarardır. Her bedenin kapasitesi kendine özeldir. İlişki sıklık sayısını azaltınca şikayetler geriliyor mu takip et.

59 yaşındayım. Her iki dizim ağrıyor. Fizik tedavi 'dizlerin kurumuş' dedi. Arkadaşım annesine ozon yaptırmış. İyi gelmiş. Ben de yaptırsam olur mu?

Ozon tedavisi uygulamadan önce doktor olarak seni muayene etmemiz gerek. Genel bilgi vermek gerekirse ozon tedavisi ağrı kontrolünde, enfeksiyon kontrolünde fayda sağlanabilen bir tedavidir. Bununla beraber P.R.P. tedavisi dediğimiz kişinin kendi kanının sıvısından hazırlanan ve diz eklem boşluğuna enjeksiyon tedavisinden de faydalanabilirsin.

Babama acilen anjiyo yapmışlar. Boru takmışlar. Tekrar ne zaman çıkartırlar söylememişler...

Kalp damarı tama yakın tıkanırsa göğüs ağrısı yapabilir. Damara tel diyebileceğimiz bir alet sokulur. Bunun yardımıyla tıkalı kısma damar içinde şişip tıkalı kısmı damarın duvarına doğru itekleyip, damarın içindeki boşluğu kanın geçebileceği kadar genişletebilen balon uygulaması yapılır. Stent, balon işlemi ile açılan damarın tekrar daralma ihtimalini azaltsın diye damar duvarına takılan ve çok ince metalik tellerden örülmüş silindirik bir kafes olarak tarif edilebilir.

Stentler takıldıktan sonra tekrar çıkartılmazlar.

5 aydır menopoza girdim. 53 yaşındayım. Ayrıca merak ediyorum Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

Evet. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır.

Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır.

Yunanca "Men yani Aylık" ve "Pause yani Kesilme" anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur.

Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığı azaltır.