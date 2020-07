Ruhunu okşayın

46 yaşındayım. 6 aylık evliyim. Nefes nefese kalmama rağmen. eşimde tatmin durumu olmuyor. Bu erken boşalma mı acaba?

Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde. Ancak cinsel İlişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın.

Otomobil fabrikasında üretim şefiyim. Malum hep ayaktayım. Bir de basurum var. Doktorum çay sigara içme dedi. Ne alakası var. Basurum ilerler mi?

Çay, sigara kabızlığı arttırabilir, mümkün oldukça sakının. Rezene, ıhlamur, papatya çayı içmeye çalışın. Basur tedbir alınmazsa ilerler. Çerezler, tıkalı burun, panik atak nedeniyle derin iç çekmeler, gazlı gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığı arttırabilir. Aman dikkat edin. Mevsime uygun taze sebze v ve meyve tüketin. Tuvalet ihtiyacı geldiğinde ertelemeyin. Mesela çarşıda dışkılama hissi geldiğinde eve gidene kadar beklemeyin. Çünkü makat bölgesine gelen dışkı dışarı atılmazsa o bölgedeki damarların yapısın aşındırır. Kalın bağırsakta kalan gıda daha sert hale gelebilir.

Bu da basur oluşumunu arttırabilir.

Dışkılama sırasında acele etmeyin, ıkınıp bağırsakları zorlamayın.

1.5 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin de çocuğu var. Bu test şart mı?

Boğazına bir şey kaçıp tıkansa Kadın Doğum uzmanı ona da müdahale edebilir bu bir. (O zamanda Kadın Doğum Uzmanısın bana niye müdahale ediyorsun der miydin?). Kadın Doğum Uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki. Bu konuyu "Onur Meselesi" gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında Erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen-Sperm- Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır.

65 yaşındayım. Prostat kontrolü için hastaneye gittim. Guatr hastalığı için de tahlil yapalım dediler. Ben de bir şey demedim. Ama niye bu hastalıktan şüphelendiler?

Sen niye tahlil yapılmasından şüphelendin? Aslında hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikâyet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check UP (Çekap) yani kontrol yaparız 70 yaşından sonra erkeklerde troid bezinin çalışması bozulabilir. Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir.

İyod eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyod almayanlarda, ailesinde tiroid hastalığı olanlarda, Şeker Hastalığında, Romatoid Artrit, Persiniyöz Anemide, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi (ışın tedavisi) yapılanlarda, bazı ilaçları kullananlar (lityum, amiodaron ve interferon gibi) da şikayet olmadan da troid bezi çalışmasını kontrol ederiz.

62 yaşında emekli memurum. Gastrit hastasısın dediler. Ne yesem hazımsızlık yaşıyorum. Yemek yiyince sürekli geğiriyorum. O gaz çıkmayınca rahat edemiyorum. Ne yapmalıyım?

Yemek sonrası sürekli geğirmek aşırı hava yutmanın, bağırsak hareket düzensizliğinin bir göstergesidir. Hareketsizlik, iyi çiğnemeden yemek yenilmesi, çok miktarda gıda tüketimi, gibi durumlarda ileri yaşlarda daha da fazla şikayete neden olabilen durumlardır. Öncelikle bu alışkanlıkları ve yaşam şekillerini düzenlemek gerekir.