Israr etmeyin

Yeni evliyiz. Hanım beraber olurken zorlanıyor. Daha olmadı. Ben ısrar etmiyorum. Konuşursak üzülür diye bir şey diyemiyorum. Ablasına söylesem doğru olur mu?

EŞİNLE bu konuyu konuşmalısın.

Ablasından alması gereken bir bilgi varsa buna kendi karar vermeli. Tıbbi destek için iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanı, psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direk bir hastalık ihtimali var diyemiyorum.

Sosyal gelenekler, bilgiler, eksik yanlış olabilir. Veya vücuduyla ilgili farklılıklar, hastalıklara bağlı şikayetleri söz konusu olabilir. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış. Şimdi çözüm zamanı.

24 yaşındayım. Penisim galiba biraz eğik. Sünnette olabilir mi? Başka bir şikayetim yok. Çalışması normal. Doktora göstereyim mi?

TABİ ki göster. Başkalarının lafıyla tanı konmaz. Sünnete bağlı olup olmadığını Üroloji gördükten sonra anlarız. Çalışması normal diyorsan çok da üzülecek bir durum yok. Varsın biraz eğri olsun. Şaka bir tarafa bazı bağışıklık sistemi hastalıkları, kıkırdakbağ dokusu farklılıkları, penisin çeşitli nedenlerle zedelenmeleri, bazı ilaçlar, peyronie hastalığı gibi durumlarda peniste eğilme görülebilir. Hemen üroloji uzmanına muayene ol.

Doktor bey benim yaşım 37 oldu. 2 yıllık evliyiz. Erkeğim. Çocuğumuz olmuyor. Hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?

HASTALIK tetkik planlaması hastayı muayene eden Doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için Üroloji uzmanı veya İç Hastalıkları Uzman muayenesi ile başlamak gerekir. Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse; Semen analizi, FSH, LH, TESTOSTERON, PROLAKTİN,

TSH testleri istenebilir.