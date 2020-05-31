Son iki test negatif çıkmalı
Corona'dan şüphelendiler. Boğaz testi aldılar. İlaç verdiler evde takip dediler. Yaptık.
Testim temiz gelmiş. Yine test verdik temiz gelmiş. Yine gel dediler. Gidiyim mi?
EVET git. Normal şartlarda test negatif gelse de şikayet ve muayene bulguları, tomografi ile Corona hastası kabul edilebilirsiniz. Tedbirli olmak için tekrar teste gidin. Tedavi sonrası en az 2 kez negatif çıkarsa iyileşme kabul ediliyor.
Bu nedenle git ve testi yaptır.
Hocam bilgisayar uzmanıyım. Hep evden devam ettik. İşyerinde bir arkadaşımız bu süreçte Corona olmuş. Testleri negatif gelmiş. Şimdi iyi. 2 gün sonra birlikte çalışmaya başlayacağız. Bir sakıncası olur mu?
TESTLER negatif ise şikayetleri ve muayene bulguları düzelmişse sorun yok. Dünyada yaşayan tüm insanlar bir şekilde bulaşıcı hastalık geçirebilirler.
İyileşebilirler. Daha sonra bizlerle bir araya gelebilirler. Corona'da da durum aynı. Bireysel korunma tedbirleri ile bir arada çalışabilirsiniz. Bulaşıcılık sürecinde temas önemlidir. Hepimiz hasta olduğumuzda gereken tedbirleri almalı, kendimizi ve etrafımızdakileri korumalıyız.
12 yıldır şeker hastasıyım. Şaş 61. erkeğim. Ama iktidarsızlık başladı.
Hanım bir şey demiyor hali hazır. Bir şeyler yapmak istiyorum. Siz ne derseniz yaparım.
HEM yaşınız hem de şeker hastalığınız nedeni ile cinsel ilişki ile ilgili sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Bu nedenle önce sorunu tespit etmemiz gerekir. Kan şeker seviyeniz yüksek gidiyorsa veya kan şekeriniz çok düşüyorsa, cinsel organınıza giden damarınız tıkanmışsa, cinsel aktiviteyi düzenleyen hormonunuz azalmışsa, troid hormonunuz azalmışsa, stres-sıkıntınız fazlaysa cinsel performansınız düşebilir. Bunların tanısını koymak için iç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene olun. Tahlil ve filmler gerekir. Uzmanlarınızın istediği araştırmaları tamamlayın. Konulan tanıya göre tedavi seçeneklerimiz var.
Ayrıca fitoterapi dediğimiz destekleyici bitki tedavileri de gerekebilir. Eşinizin anlayışı da takdire şayan.
Benim troidimde beze buldular. Yarım santimmiş. Tekrar ultrason gerekirmiş.
Kanser miyim? Bana söylememiş olabilirler mi?
TROİD bezeleri takip edilen rahatsızlıklardır.
1 santimetreden büyük olan veya 1 santimetreden küçük de olsa bazı farklı değişikliklere sahip olan bezelerden iğne yardımıyla biopsi yapılır. İncelenir.
Ona göre tedaviye karar verilir. 1 santimetreden küçük ve ek farklılıkları olmayan troid bezelerinde ultrason görüntülemesiyle 3-6 aylık takipler yapılabilir. Korkacak bir şey yok. Takip edilecek bir şey var.
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