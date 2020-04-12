Coronavirüs, sigara içenler için ekstra bir tehlike mi?

Sigara üst solunum yolları savunmasını azaltır. Bu nedenle birçok mikrop sigara içenlerde, içmeyenlere göre daha kolay enfeksiyon yapabilir.

Coronavirüs'ün değişik olan bu türü için yapılmış özel bir tıbbi çalışma yok.

Ama bu salgın döneminde tiryakilerin bile sigara içmemesini öneriyoruz.

Maalesef salgın nedeniyle düğünü erteledik. Ancak öpüşmek yine de tehlikeli mi?

Coronavirüs solunum yolu ile damlacık tipi bulaşır. Tokalaşma ile bile geçer diyoruz. Öpüşmeyi önermiyoruz.

Bu virüse karşı özel bir içecek var mı?

BU salgını yapan, virüs dediğimiz bir tür parazit. Bu mikroba özel bir çalışma ve bilgi yok. Ancak virüslere karşı bağışıklığı artırdığı bilinen melisa çayı, kuşburnu, aloe vera çayları, meyan kökü ve çörek otu içecek olarak tüketilebilir. Kefir de içilebilir.

Uzun yıllardır astım hastasıyım. Kuru öksürüyorum. Panikteyim Ne yapmalıyım?

Ateş, nefes darlığı ve genel durum bozukluğu olursa doktora başvurun.

Bu durumlarda yapılan testlerde bu anlaşılabilir. Korku bağışıklık sistemini olumsuz etkiler.

Önemseyin ama korkmayın.

60 yaşıma yaklaştım. Evden hiç çıkmıyorum. Yaşımdan dolayı ben de risk altında mıyım?

Evet tehlikeli. Çünkü tüm dünya insanlarının ilk defa karşılaştığı bir virüs.

Bağışıklık sistemimiz bu yeni mikrobu tanıyıp hazırlanana kadar mikrop çok hızlı zarar verebiliyor. En büyük tedavi önce virüsün sizi yakalamaması.

Hocam, bu soruyu sorduğum için üzgünüm. Coronavirüs nedeniyle ilişkiye girmek sıkıntılı mı?

Bizler günlük hayattaki uygulamalarla bulaşma ihtimallerini anlatırız.

Karar verici değil, bilgi vericiyiz. Kişi mikrop taşıyorsa diğerine bulaştırabilir.

İlişki sırasında nefes alıp verme artar.

Bu da kişinin, taşıyorsa mikrobu eşine bulaştırma riskinin artması demektir.

Her ne yaparsanız tedbiri elden bırakmayın.

Hocam öncelikle merhaba. Eşimle cinsellikle ilgili pek konuşmuyoruz. Bu zor günlerde cinsel ilişkiyi konuşmak ekstra bir huzur verir mi?

Fantezi diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı sınırsız hayal demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttıran bir yöntemdir.

Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle paylaşabilirsiniz.

Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etme. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin..