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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 27 Şubat 2020, Perşembe

Fazla hassas

Eşim çok hassas. İlişkide ne yapacağımı şaşırıyorum. Bu şekilde çocuk nasıl yapacağız?
CİNSELLİK içgüdüseldir. Eşinle bu konuyu paylaşabilirsin. Psikologlardan evlilik ve cinsel ilişki için destek alabilirsiniz.
Ayrıca sıkıntını eşinle paylaşırsan, birlikte bir çözüm üretebilirsiniz.

Aşık oldum. Tansiyonum düzeldi. Söylüyorum kimse inanmıyor. Tamamen iyileşmiş olabilir miyim?
AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltebilir. Yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı ile hafıza ve beceriler artar. İştah azalır, yağ yakımı artar, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır. Östrojen ve testosteron yükselmesi ile üreme isteği de artar.

Sık ilişkiye giriyorum. Ancak spermim 42 milyonmuş. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Ne yapayım?
ÖZELLİKLE sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji ve iç hastalıkları uzmanı muayenesi gerekli. Çocuk sahibi olmak için sağlıklı sperm olması yeterlidir. Ayrıca eşinin yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.

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