İlişkiden korkuyorum

Dört ay önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim ama eşimle aram bozuldu. Çünkü ilişkiye girmeye korkuyorum. Kalbime zararı olur mu diye endişeliyim. Ne yapmalıyım?

İYİLEŞME açısından yeterli süre geçmiş. Eğer kriz sonrası hiç kontrole gitmediysen ilişkiden önce bir kez doktor tarafından değerlendirilmen uygun olur. Cinsel aktiviteyi, yoğun fiziksel hareket gibi düşünmek gerekir. Kalp krizi sonrası hastaların bu tip eforlu aktiviteleri yapıp yapamayacağını anlamak için belli testler gerekir. Hatta anjiyograji, balon işlemi, baypas ameliyatı ile tedavi edilerek bu tip egzersizlerin güvenli yapılması sağlanır.

Sıkıntım dağlardan büyük... 5.5 ay önce varikosel ameliyatı geçirdim. Erkekliğim gidecek diye korkuyorum. Nelere dikkat etmeliyim?

MÜMKÜNSE çok ayakta durma.

Uzun süre kasıkların bükülmüş vaziyette oturma. Ağır kaldırma.

Zorlayıcı hareketler yapma.

Kabızlıktan kaçınmalısın. Bol su ve posalı yiyecek ye. Ikınma, öksürük ve hapşırıktan korun. Bisiklete ya da motosiklete binme. Ağırlıkla ilgili sporlardan sakın. Cinsel faaliyetleri gereğinden fazla yapma. Sperm tahlili ise en erken 3 ay sonra yapılmalı.

Evlenmek üzereyim ancak cinsel organım küçük. Eşim bir şey söyler diye tedirginim. Ne yapmalıyım?

İLİŞKİDEN keyif alıp almamak cinsel organın büyüklüğüyle ilgili değildir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak içinde cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. İlişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir.

46 yaşındayım. İlişkide yeterince sertleşemiyorum. Kolesterolüm yüksek. Ondan olabilir mi?

KOLESTEROL yüksekliği sertliği hemen etkilemez. Zaten cinselliğimizi sağlayan hormonların yapılmasında kolesterol kullanılır. Cinsel organımızın sertleşmesi dediğimiz durum kan akımıyla ilgilidir. Yüksek kolesterol ve diğer sebepler damar sertliği meydana getirdiyse, sertleşme azalabilir. İç hastalıkları uzmanına git. Boynu bükük dolaşma.

59 yaşında insan eşiyle birlikte olmak isterse suç mu bu? Hanıma bakarsan yaşım geçmiş. Doktorlara söylemeye de çekiniyorum. Bu yaşta hala ne istiyorsun derse ne derim?

ÖNCE eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Yaş ilerledikçe kas ve kemikler aşınır.

Eski alışkın olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.