Elini sürmüyor

25 yaşında bir kadınım. Yeni evliyim. Eşim, evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Bana yardım edin...

EVLİLİĞİN maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle muhabbet et. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir. Sen de kendini sıkma. Sabır, gayret...

59 yaşındayım. 11 sene önce Baypas oldum. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Nasıl düzelebilirim?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bedende cinsel organa giden damarlarda da sorun olabilir. Bu durum, ameliyat sonrası alınan tansiyon ilaçlarının da yan etkisi olabilir. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanıyla görüşün.

Üroloji uzmanı muayenesi de şart.

25 yaşındayım. İki aylık evliyim. Evlenirken bazı sıkıntılarımız oldu. Şimdi eşim ilişkiden uzak duruyor. Ne yapayım?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Eşinin kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.

Yine de eşini gönülünü al. Sorunları birlikte çözmeye çalışın.