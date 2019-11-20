Tansiyon ve aşk

İki yıldır tansiyonum yüksek. Şikayetlerim arttı. Doktor yeni ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. Ne yapayım?

DOKTORUNA tekrar başvur.

Bazı tansiyon ilaçları, iktidarsızlık yapabilir. Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu başlayabilir.

Yani belki ilacın yan etkisi değildir. Sadece sorunun başlaması ilaç ekleme zamanına denk gelmiştir. O zaman tetkik ve farklı tedaviler gerekebilir.

İhmal etme, hanıma da durumu izah et. Alınganlık yapıp kendini yaşlı hissetmesin.

10 gündür evliyim. Eşimle beraber olamadık. Kafam karıştı. Ne yapmam lazım?

BU durum vajinismus olabilir.

Vajinismus, kadının cinsel organın dış kısmını çevreleyen kaslarda yineleyici ve sürekli biçimde istemsiz kasılmasıdır.

Vajinadaki kasılma çoğu kadında cinsel birleşmeye izin vermez. Cinsel terapist takibine girmelisiniz.

30 yaşındayım. İltihaplı eklem romatizması hastasıyım. Çocuk istiyoruz. Ancak aldığım ilaçlar çok ağır. Ne yapmam gerekir?

METOTREKSAT hamilelerde tercih edilmez.

Beslenme bakımından zayıf düşmüş hastalarda, ciddi böbrek ve karaciğer bozukluğu olanlarda, kansızlık, alkol bağımlılığı ve bu ilaca karşı aşırı duyarlılık hallerinde kesinlikle kullanılmaz.

Romatoid artrit dediğimiz iltihaplı eklem romatizması hastalarının çoğunda gebelikte hastalık aktivitesi azalırken, az bir kısmında ise şikayetler kötüleşir. Gebelikte bu hastalığın tedavisi zordur.