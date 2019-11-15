Kocanıza güvenin
TABİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir.
Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzey anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlarda cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.
Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.
Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz.
Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. "Hasta hasta neyi düşünüyorlar" derler mi?
CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur.
Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Zaman kısıtlıysa erteleyin. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir.
Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.
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