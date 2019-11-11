Sorunum cinsellik
VERECEĞİMİZ cevap sosyal bir cevap değildir.
Yani "Girebilirsin" dememiz izin vermek olarak algılanmasın.
Teknik olarak sana ait bazı bilgiler verebilseydin, sana özel bir cevap verebilirdim. Sadece yaşına bakarak söylemek gerekirse teknik olarak bu mümkün.
51 yaşındayım. Gece sık sık idrara çıkıyorum. Prostat mı oldum acaba?
ERİŞKİNLERİN gece sık idrara çıkmasına idrar söktürücüler, idrar söktürücü içeren hipertansiyon tedavi ilaçları, şeker hastalığı, infeksiyonlar ve huzursuz idrar torbası gibi hastalıklar da neden olabilir. Bu nedenle iç hastalıkları veya üroloji uzmanı muayenesi ile araştırmaya başla. Bekledikçe var olan hastalık süreci ilerleyebilir. İhmal etme.
45 yaşında bir kadınım. Adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum.
"Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım" dedim. CA 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?
EVET gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz ve iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif-orta derecede yükselebilir. Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.
14 yıldır TİP-1 şeker hastasıyım. Bir yıldır aşkta tık yok! Hanım da sıkıntılı. Ne yapalım biz?
TİP-1 şeker hastalığı uzun vadede iktidarsızlık, erken boşanma sorununa yol açabilir. Önce beden hasarı var mı yok mu tespit şart. İç hastalıkları uzmanına başvur. Bize başvuran hastalarımızdan TSH, testosteron, Prolaktin, HgbA1c, tt ekokardiyografi, efor testi, açlık-tokluk 5 ölçüm glikoz takibi gibi temel testleri istiyoruz.
Sonuçlara göre ilaçlı tedavi planlıyoruz.
41 yaşındayım. 1.5 yıldır evliyim. Son 1 yıldır ilişkide erken boşalma sorunu yaşıyorum.
İlaç kullandım alerji yaptı. Başka çaresi yok mu?
KENDİNE güven. Kafanı düne takma. Geleceğe odaklan. Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak... Sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz ve melisa sofrandan eksik olmasın.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Eşim bana kızıyor 10 Kasım 2019, Pazar Beş aylık evliyim. İlişkide kendimi çok sıkıyorum. Eşim de sinirlenmeye başladı. Boşanmasından korkuyorum. Yardım...
- Tadımız kaçtı 09 Kasım 2019, Cumartesi 47 yaşındayım. Şeker hastasıyım. 3 aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şekerin cinselliği etkilendiğini...
- Bizim de canımız var 08 Kasım 2019, Cuma 63 yaşımdayım. Her şey gençlik gibi olmaz tabi ama bizim de canımız var! Hanımla beraber olunca 20 gün kendimize...
- Süpermen olamazsın 07 Kasım 2019, Perşembe 55 yaşındayım cihaz artık çalışmıyor. "Ozon yaptır çalışır" dediler. Yaptırayım mı? Ne dersiniz? OZON tedavisi...
- Panik yapmayın 06 Kasım 2019, Çarşamba Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Ancak ilişkiye giremiyorum. Tekrar nasıl...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.