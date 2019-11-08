Bizim de canımız var

63 yaşımdayım. Her şey gençlik gibi olmaz tabi ama bizim de canımız var! Hanımla beraber olunca 20 gün kendimize gelemiyoruz. Zeytin iyi gelir mi?

RUH bedene uygun yaşamalı.

Yoksa başın dertten kurtulmaz. Öncelikle aceleci, heyecanlı davranma.

Yoksa beden durduk yerde hemen yorulur. Enerjiyi bitirir. Kalan enerjiyle amaçlarına ulaşmak istediğinde çok yorulursun. Burnun tıkalımı bak.

Tok karınla aktivite yapma. Tansiyon ritim problemleri de çok yorar. Ayrıca mutlaka ekg çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak, düşük performans olabilir.

Zeytin genel olarak harika bir besin kaynağıdır. Mutlaka düzenli tüket.

Avuç avuç değil. Az az sık sık.

Prostatım büyüyünce hanımla sıkıntılar başladı. Kabak çekirdeği ye dediler. Her gün iki avuç yiyorum ama hala tık yok. Çifte kavrulmuş mu yesem?

BENCE üroloji ve iç hastalıkları uzmanı takibine gir. Tahlillere göre ilaç tedavileri al. Sadece prostat büyümesi olmayabilir.

Damar tıkanıklığı, şeker düşüklüğü, tiroit hormon hastalıkları başta olmak üzere diğer ihtimalleri de gözden geçirmek gerekir. Sadece kabak çekirdeği yiyerek çare arama.

Herkes erken boşalmadan şikayetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalmada rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir.

Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür.

Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir.