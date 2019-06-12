Menopozda mutluluk
GEÇ BOŞALIYORUM
Herkes erken boşalmadan şikayetçi. Ben de ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Nadir görülür.
Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Eşinle sıkıntını paylaş.
Üroloji uzmanına muayene ol.
FAZLASI ZARAR!
5 aylık evliyiz. Eşim 22, ben 23 yaşındayım. İlişkinin ardından eşimin vajinasında iltihap oluştu. Ne yapalım?
Bir de eşim mastürbasyon yapıyor. Zararı var mı?
İLİŞKİ sonrası iltihaplanma haliyle sık karşılaşırız. Temizliğe dikkat edin. Enfeksiyon bulaşıcı olabilir.
Mastürbasyonun da aşırısı zarardır. Kadın hastalıkları veya üroloji uzmanına muayene olun.
İLAÇ KULLANMA
Adetlerim düzensiz. Eczacı doğum kontrol hapı vermiş. Ben evli değilim. Ne yapayım?
HORMON hastalıkları, stres ve kullanılan ilaçlar gibi birçok hastalık adet düzensizliği yapabilir. Doğum kontrol hapları, hormon içeren ilaçlardır.
Adet düzensizliğinin tedavisi, hormon hapları değildir.
HAYAL AŞKI BESLER
Eşimle ilişki sırasında hemen bitiyoruz. "Fantezi yapın" diyorlar. Fantezi ne demek?
FANTEZİ, sınırsız hayal demektir. İlişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırır.
Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.
Israr etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir...
PROSTAT SORUNU
Sık idrara gidiyorum. Prostatım biraz büyükmüş. Kan prostat oranım kötü değilmiş. Ne yapmam gerekiyor?
ÜROLOJİ uzmanı takibi şart. BPH dediğimiz iyi huylu prostat bezi büyümeniz var. İlaç tedavisi gerekir. İdrar söktürücü özelliği olan ilaç kullanıyorsanız bırakın. Aynı üroloji doktoruna takip edilin.
Karım 6 yıl kanser ameliyatı oldu. Şimdi ilişkiye girmek istemiyor. 'Kanser hastalarının ilişkiye girmesi zararlıymış' diyor. Ne yapayım sizce?
BİLİNEN böyle bir yasak yok. Kanser tedavisi alan her hastanın cinsel hayat tavsiyeleri hastanın kendine özeldir.
Cinsel hayatın devamı, kanser hastaları için de önemli ve gereklidir. Erkek veya kadının sosyal ve ruhsal yaşamının en önemli parçalarından birisi cinsel yaşamıdır. İki tarafın istek ve onayı, ilişkinin temelidir. Eşinle tekrar konuş. Bu yazıyı okut.
MENOPOZDA İLİŞKİ
52 yaşındayım. Menopoza girdim. Cinsel ilişkiye girmekten korkuyorum. Biraz kuruma var. İlişkide acı verir mi?
MENOPOZDA cinsel organın kuruluğu oldukça sık rastladığımız bir durum.
Bunun için özel jeller mevcut.
Kadın doğum uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı ilaç yazacaktır. İlişkiden önce reçete edilmiş ilaçlarınız varsa alın. Birbirinizi sevin ve dokunun.
MUAYENE ŞART
İdrar yaparken kan geldi. Tahlil yaptırdım. "Prostatın büyümüş" dediler. Daha önce de kum döküyordum. Bu prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi ve idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat beziyle ilgili tanı koyabilmek için idrar ve kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Doğru, üroloji muayenesine.
GÜVENİYORUM AMA...
34 yaşında evli bir kadınım. Eşime güveniyorum ancak cinsel organımda siğiller var. Eşime de geçer mi?
SİĞİLLERİN değerlendirilmesi gerekir.
Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV, ilişki ile geçer.
Hastalık tekrarlayabilir. Ozon tedavisi dahil tedavi metotları uygulanarak takip edilmeli.
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