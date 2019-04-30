Prostat ve cinsellik

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor.

Çiftlerin, bu sorunları birlikte aşmaları gerektiğini söylüyor. Erkeklerde sık görülen prostat hastalığının da cinsel isteksizliğe neden olabileceğini belirtiyor. Doktor kontrolünün ve tedavisinin önemine dikkat çeken Dr.

Karagözoğlu, TAKVİM okuyucuları ile bilgilerini paylaşıyor...



SERTLEŞME SORUNUM VAR



52 yaşındayım. Sertleşme sorunum vardı. Prostat bezleri büyümüş. İlaç kullanıyorum ama sıkıntılarım devam ediyor. Ne yapmalıyım?

PROSTAT büyümesi, tek başına sertleşme sorununa neden olmayabilir. Diğer ihtimallerin de incelenmesi gerekir. Öncelikle düzenli olarak takip edileceğin üroloji ve iç hastalıkları uzmanını belirle. Bize başvuran hastalarımızdan bu durumda TSH, prolaktin ve testosteron gibi hormon testleri lie Penil Doppler ve USG gibi görüntülemeleri isteriz.

Prostat büyümesinin tedavisini sürdür.



ÇOK DİKKATLİ OLUN



79 yaşındayım. 2 ay önce kalp krizi geçirdim ve iyileştim. Şimdi ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Benim gibi hastalara ne önerirsiniz?

ÇOK dikkatli olmalısınız. Üroloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanından oluşan bir ekip sizi takip etmeli.

Tansiyon takibiniz önemli. İlaçlarınızı vaktinde alın. Erkek cinsel organ damarları, kalp damarlarına benzer.

En kısa sürede Penil Doppler Ultrason yaptırın. Erkeklik ve cinsellikle ilgili hormonlarının kan tahlillerini yaptır.

Cinsel aktivitenin hızı ve yoğunluğuna dikkat edin. Bir arabaya bir kamyonluk yük yüklerseniz makine bozulur.



DOKTORA GİTMELİSİN



3 aydır sütyenimde beyaz lekeler görüyorum. Adet dönemimde memelerimde şişme ve ağrı oluyor. Adetlerim de düzensiz. Ne yapmalıyım?

KESİNLİKLE iyi olur. Hem adet düzensizliği, hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir. Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. Tanı koyup takip etmek önemli. İleride çocuk sahibi olamamana neden olabilecek ihtimaller de var.



ADETLERİM DÜZENS​İZ



Annem yumurtalık kanseri. Benim de adetlerim düzensiz. Doktor Ca-125 diye test istedi. Hasta mıyım?

TESTİ yaptır. Öncelikle CA-125 testi, yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır. Tedavi bittikten sonra kanserin nüks edip etmediğini belirlemek için de bu testen yararlanılmaktadır. Ayrıca normal adet kanaması sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilir.

Yani CA-125, sadece kanser ile ilgili bilgi vermez.



BEL SOĞUKLUĞU TEDAViSi



Doktor Bey, cinsel organımın ucundan sarı akıntı geliyor. İdrarda yanma başladı. Bu hastalık mı?

ANLATTIKLARIN bel soğukluğu olarak da bilinen Gonore hastalığını düşündürüyor. Gonore cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir.

Etkeni 'Neisseria gonorrhoeae' isimli mikroptur. Özellikle rahim ağzı ile idrar yolları gibi sıcak ve nemli bölgelerde kolayca çoğalabilmektedir.

Üroloji uzmanına, iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene ol. Mutlaka tedavi başlansın.



DOKUNMAK ÖNEMLİ



Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olunca orgazm olamıyorum. Neden?

ORGAZM, cinsel ilişkiye giren eşlerin, ilişki öncesi ile ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku ve keyif alması demektir.

Cinsel ilişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunup, sesli, kokulu, görerek ve hatta düşünerek cinsel ilişki sırasındaki haz duyma durumunuzu hazırlayın. Yani sevişin.



ÇOK ISRARCI



51 yaşında şeker hastasıyım. Menopozdayım. Eşim ısrar etse de cinsel isteksizlik yaşıyorum. Benim yüzümden eşimin de hayatı sıkıcı oluyor. Ne yapmam lazım?

HEM menopoz, hem de şeker hastalığına bağlı cinsel istekte değişiklikler olur. Cinsel istek azalır.

İlişki sırasında cinsel organ kuruması ve buna bağlı acı çekme korkusu da eklenince mevcut halin doğal olarak böyle olur. Şeker hastalığını düzene koyup, nöropati var mı bakıp tedavi verelim. Ayrıca bir kez kadın hastalıkları uzmanından destek almamız uygun olur. Bunu stres yaparsan her şey daha zor olur.



