Kadınlar farklıdır
SAYILARA TAKILMA
Nafiz Bey, eşimle iki ayda bir ilişkiye girebiliyoruz. İkimiz de 40 yaşlarındayız. Eskiden daha sık oluyordu. Yaptıracağımız tahlil var mı?
EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Çiftlerin ihtiyaçları ve hastalıkları, cinsel ilişki isteğini doğrudan etkiler. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalır. Kadınlarda menopoz dönemi ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Sayıları kafana takma.
Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.
SERTLEŞME SORUNUM VAR
33 yaşındayım. 4 aydır sertleşme sorunum var. Doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. Bende zaten sertleşme olmuyor. Başka test yok mu? Siz ne öneririsiniz?
SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres ve sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Bu test ile gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı, evham ve kaygı varsa sen uyanıkken, penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Doktoruna güven, gerisini merak etme.
PROSTAT KONTROLÜ
67 yaşındayım. Prostat kontrolü için hastaneye gittim. Tiroit tahlili yapalım dediler. Bende neden bu hastalıktan şüphelendiler?
DOKTORLAR olarak bazı hastalık ihtimallerine karşı, belirli yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için check-up, yani kontrol yaparız.
70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulur.
Ailesinde tiroit, diyabet ve romatizma hastalığı olanlarda şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.
KAŞINTIM VAR
41 yaşındayım. 2 yıldır genital bölgemde kaşıntı var. Doktora gitmeye utanıyorum. Ne önerirsiniz?
KASIKLAR ve apış arası bölgeler; havalanması az, terlemesi yoğun ve kıllı bölgelerdir. O bölgelerin kaşıntılarında aklımıza ilk olarak mantar hastalıkları gelir. Kot pantolon gibi havalanmayı azaltan kıyafetler giyme. Doktor muayenesi şart...
Doktora gidene kadar günde 1-2 kez deniz suyu veya tuzlu suyla kaşıntılı bölgeyi silip kurulan.
EŞİM ÜZÜLMESİN
2.5 aylık evliyim. İlişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye susuyorum. Apandisit ameliyatı olmuştum. Ondan olabilir mi?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında ilişki sırasında ağrı sorunu yaşanır.
İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan ilişki sırasında oluşan ağrılar, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Psikolog görüşü de gerekebilir.
YENI EVLİYİM
4 ay önce evlendim. Erken boşalma sorunum var. Boşaldıktan sonra da çok acı çekiyorum. Canım yanıyor. Sizce bu neden olabilir?
BOŞALMA sonrası meydana gelen acı şikayeti üretrit, testis hastalıkları, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir. Üroloji uzman muayenesi olman gerekiyor. Erken boşalma açısından da ürolojik sıkıntılar değerlendirilir. Erken boşalma şikayetinin en sık nedeni psikolojik durumlardır. Gerilim, korku, kaygı, aşırı heyecan, cinsel ilişkiye girilen ortama ait güvensiz şartlar ve eşlerin birbirine karşı olan tutumları erken boşalmaya neden olabilir.
Bu konuyu da bir düşün.
Farklılıklar ve yanlışlıklar varsa düzenle. Gerekirse tekrar görüşelim.
CİNSEL SORUNLARIM VAR
33 yaşında erkeğim. İnşaat işleriyle uğraşıyorum. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ne önerirsiniz?
ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse psikolojik destek al.
İLİŞKİYİ ETKİLER...
Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Doktor, "Trikomonas" dedi. İlaç verdi. Bu hastalık eşimle ilişkimde sorun yaratır mı?
EVET yaratabilir. Özellikle cinsel açıdan aktif olan genç kadınlarda bu hastalık sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur. Sebebini bulmamız gerekir.
Hem kadın hastalıkları uzmanı hem de iç hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmen şart. Erkeklerde ilişki sonrasındaki akıntılarda, prostat veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından dikkatli olmak gerekir.
MUTLU DEĞİL!
32 yaşındayım. Erken boşalma yazınızı takip ettim. Eşimle ilişkimizde sertliğim 8-10 dakika sürüyor. Ancak eşim tatmin olamıyor. Moralim de bozuk. Ne yapacağım?
ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. İlişkide zevk alma durumu dakikayla ilgili değildir. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan ve paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor.
Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun.
GÜVENİYORUM AMA...
34 yaşındayım. Eşime güveniyorum ancak cinsel organımda siğiller var. Nereden geldi anlamadım. Eşime de geçer mi?
SİĞİLLERİN değer-lendirilmesi gerekir. Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz.
Genellikle HPV dediğimiz, Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. Cinsel ilişki ile geçer. Mikrop herkeste de siğile neden olmayabilir.
Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Bu hastalık tekrarlayabilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sabırlı olun 28 Nisan 2019, Pazar CİNSEL hayatta yaşanan sorunlar, ihmale gelmiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, toplumda hemen...
- Cinsellikte kriz! 27 Nisan 2019, Cumartesi CİNSEL sorunlar, çiftleri mutsuz ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, kalp ve damar tıkanıklığının...
- Yaşın önemi yok! 26 Nisan 2019, Cuma CİNSEL sorunların ihmal edilmesi, evliliklerin bitmesine bile neden oluyor. Çiftleri mutsuz eden bu sorunların...
- Aşk iyileştirir 25 Nisan 2019, Perşembe Cinsel sorunlar, çiftleri mutsuz ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, toplumda utanılan cinsel...
- Andropoz şikayeti 24 Nisan 2019, Çarşamba YAŞIN ilerlemesiyle birlikte, cinsel hayattaki sorunlar da kendini gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri